Bollendorfer-Brücke, Remich und Bourscheid: Eine Staffelfahrt für Motorradfahrerinnen macht am Wochenende auch Station in Luxemburg.

„Women Riders World Relay“ in Luxemburg

Die Zeiten, in denen das Motorradfahren eine reine Männersache war, sind längst passé. Auch das weibliche Geschlecht hat sich seinen Platz auf den Straßen erobert – auch wenn man dies aufgrund von Schutzkleidung und Helm auf den ersten Blick nicht erkennen kann.



Offizielle Zahlen für das Großherzogtum liegen nicht vor, doch die Vergleichszahlen in den Nachbarländern – in Deutschland liegt der Anteil der Motorradfahrerinnen bei rund 15 Prozent, Tendenz steigend – sprechen eine deutliche Sprache. Um noch mehr Frauen für Zweiräder zu begeistern, haben weibliche Motorradfans die „Women Riders World Relay“, eine Staffelfahrt über fünf Kontinente, ins Leben gerufen.

Stopps in Remich und Bourscheid



Die Staffel startete bereits im Februar in Schottland und führt die Zweiradfahrerinnen rund ein Jahr lang durch 80 Länder – am kommenden Sonntag auch nach Luxemburg. Am 28. April wird ein aus Deutschland kommender Tross von rund 60 Rädern von Bollendorfer-Brücke aus den hölzernen Staffelstab zunächst nach Remich bringen, nach einer kurzen Pause geht es für die Fahrerinnen dann nach Bourscheid und weiter in Richtung Belgien.

Ansprechpartnerin für alle Teilnehmerinnen in Luxemburg ist Ann Kathrine Kayser Hansen aus Junglister. „Wir möchten der Welt die Augen öffnen und zeigen, dass immer mehr Frauen Motorrad fahren“, erklärt die Dänin, die es vor 30 Jahren aus beruflichen Gründen ins Großherzogtum verschlagen hat und seitdem das Land ihre Heimat nennt. „Es haben sich bereits

16 000 Frauen weltweit angemeldet“ – und es werden immer mehr. Die 48-Jährige, die fließend Luxemburgisch, Deutsch und Französisch spricht, wollte schon als Kind auf zwei Räder umsteigen. „Meine Eltern waren aber immer dagegen“, so Ann Kathrine. „Dann kam ich nach Luxemburg und hier hieß es erst mal: Karriere und Kinder. Da war kein Platz für ein Motorrad.“ Zumindest nicht aktiv, denn als Beifahrerin leistete sie Freunden und später auch ihrem Partner gerne Gesellschaft.

Mit 47 Jahren entschied sich Ann Kathrine dann endlich dazu, selbst den Führerschein zu machen. „Freiheit, Reisen und ein bisschen das Adrenalin“, seien die ausschlaggebenden Gründe gewesen. Außerdem waren die beiden Töchter, 21 und 15 Jahre alt, nun reif für eine Mutter, die selbst den Lenker in der Hand hält.



Ann Kathrine Kayser Hansen achtet sehr auf das Thema Sicherheit. Sie rät jedem Fahrer und jeder Fahrerin, in regelmäßigen Abständen einen „Fit for your bike“-Kurs beim Centre de Formation pour conducteurs (CFC) zu besuchen. Foto: Anouk Antony

Gesagt getan: Gemeinsam mit einer bunten Truppe an Gleichgesinnten drückte sie für mehrere Wochen die Fahrschulbank und legte sowohl Theorie- als auch Praxisprüfung im ersten Durchgang ohne Fehler ab. Im September steht das letzte Examen an – erst dann darf sie alle Maschinen fahren. Den Führerschein so spät gemacht zu haben, bereut sie übrigens keineswegs, denn in ihrer Jugend sei sie eine echte Draufgängerin gewesen. „Ich musste ein wenig runterkommen, um bereit für diese Welt zu werden.“

Mit ihrer Harley Davidson ist die Dänin nun auf Luxemburgs Straßen unterwegs – und das immer mit großem Respekt. „Ich fahre aus Spaß und um etwas zu sehen. Dabei passe ich immer sehr sehr gut auf mich auf“, erklärt Ann Kathrine. „Man muss immer aufmerksam bleiben.“ Ihre beiden Töchter haben keine Angst um ihre Mutter – sind sogar selbst mit großer Freude als Beifahrerinnen dabei. „Die finden es megacool, dass ihre Mama Motorrad fährt.“

Teilnehmerinnen aus aller Welt

Bei der „Women Riders World Relay“ in Luxemburg wird Ann Kathrine Kayser Hansen nicht nur von 15 Luxemburgerinnen, sondern von Teilnehmerinnen aus vielen verschiedenen Ländern begleitet. Danach geht es für die Staffel weiter durch Belgien, die Niederlande und Skandinavien in Richtung Asien, wo unter anderem Länder wie Iran und Indien auf der Agenda stehen.



Das Ziel im Januar 2020 sollen die Vereinigten Arabischen Emirate sein. „Ich war überrascht, dass die Motorradstaffel durch diese Länder fährt“, so Ann Kathrine, „aber auch dort gibt es Bikerinnen.“ Sie selbst wird im September die „Women Riders World Relay“ durch Kanada begleiten – vielleicht sogar bis in die USA hinein, zumindest dann, wenn sie ein Visum für die Einfahrt erhält. Die Vereinigten Staaten sind aber spätestens in zwei Jahren nochmals ein Ziel: Zu ihrem 50. Geburtstag möchte Ann Kathrine die Route 66 befahren. „Das ist fest eingeplant.“

Bis dahin ist sie mit ihrer Maschine weiterhin in Luxemburg auf Tour, vor allem im Norden des Landes. „Ich bin noch nicht so oft durch den Süden Luxemburgs gefahren – aber das kommt ja vielleicht noch.“

www.womenridersworldrelay.com