Wolfgang Niedecken: „Ich bin dankbar für dieses Leben“

Der BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken berichtet über seinen 70. Geburtstag, sein Fitnessprogramm und seinen ersten kölschen Song.

Interview: Steffen Rüth

Wolfgang Niedecken steht wohl wie kein anderer für Köln und den kölschen Dialekt, der selbst Luxemburgern nicht ganz fremd ist. Am 30. März feiert der Kopf der Band BAP seinen 70. Geburtstag – bereits zwei Tage vorher, am Sonntag, den 28. März, ehrt ihn das ZDF mit einer Dokumentation: In „Alles ist im Fluss“ (23:45 Uhr) begleiten Kameras das kölsche Original durch seine Stadt und halten auch Begegnungen mit treuen Weggefährten fest.

Wolfgang Niedecken, eigentlich wollten Sie ihren 70 ...