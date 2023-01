Vulkanologe Thomas Walter spricht im Interview über Gefahren, die in der Erde lauern, und eine mögliche Vulkaneruption in der Nähe von Luxemburg.

Panorama 1 3 Min.

Vulkane

Wo es in der Nachbarschaft unter der Erde brodelt

Vulkanologe Thomas Walter spricht im Interview über Gefahren, die in der Erde lauern, und eine mögliche Vulkaneruption in der Nähe von Luxemburg.

(KNA) - Ob jüngst der Mauna Loa auf Hawaii oder der Cumbre Vieja auf La Palma: Vulkanausbrüche bedrohen seit jeher die Menschen. Im Jahr 79 nach Christus richtete der Vesuv im Golf von Neapel verheerende Schäden an, sein Ascheregen begrub Pompeji und Herculaneum. Opfer der Katastrophe war auch der römische Naturforscher Plinius der Ältere, der eine 37-bändige Enzyklopädie zur Naturkunde verfasste. Ein Gespräch mit Thomas Walter vom Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam.

Professor Thomas Walter, wie schwer war die Eruption 79 nach Christus?

Der Vesuv war damals einer der aktivsten Vulkane der Welt. Der Vulkanexplosionsindex, der sich aus der ausgestoßenen Masse und der Eruptionshöhe ergibt, lag bei 5 und damit im Mittelfeld der Skala. Das Weltklima wurde nicht beeinträchtigt. Aber vor Ort starben viele – auch Plinius der Ältere, als er versuchte, Verwandte zu retten. Die Beobachtungen seines Neffen Plinius des Jüngeren gelten als erste annähernd wissenschaftliche Beschreibungen von Ausbrüchen. In zwei Briefen hat er sie Historikern wie Tacitus übermittelt. Diese Form des Ausbruchs nennen Vulkanologen noch heute Plinianische Eruption – ebenso wie die des Pinatubo 1991 oder des Laacher Sees vor 13 000 Jahren. Aber die waren viel größer.

Sie forschen auf allen Erdteilen. Wie gefährlich ist die Arbeit von Vulkanologen?

In den 1980er-Jahren sind viele Wissenschaftler umgekommen, heute gibt es ein deutlich besseres Verständnis der Prozesse und Gefahren. Zudem sind Messungen über eine sichere Entfernung möglich – etwa mit Satelliten oder Drohnen. Instrumente direkt an aktiven Vulkanen senden Daten in Echtzeit über das Handynetz. Insgesamt ist die Arbeit also technischer geworden. In einem Team aus Geologen, Geochemikern, Geodäten und Geophysikern sammeln wir Daten und werten sie aus. Dann sehen wir, ob sich ein Ausbruch ankündigt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Woran erkennen Sie das?

Es gibt vier Kriterien: Erdbeben, Temperaturveränderung, Gasbewegung und Oberflächenverformung. Viele Vulkane haben in drei bis fünf Kilometern Tiefe ihre Magmakammer, eine Art Ballon, der sich aufbläht und den Boden darüber wölbt. Diese vier Kriterien zeigen, ob sich Magma in der Tiefe bewegt. Es gilt vorherzusagen, ob Magma stecken bleibt oder an die Oberfläche drängt – und dann, wo.

Wie wahrscheinlich sind heute größere Ausbrüche in der Eifel, im Herzen Europas?

Sehr gering. Das Vulkansystem dort besteht aus mehr als 200 Eruptionszentren, bei denen sich aktive Phasen mit schlafenden abwechseln – die aber mehrere 10.000 Jahre dauern können. Erdbeben werden regelmäßig gemessen wie auch Erhebungen. Die Eifel wölbt sich knapp einen Millimeter pro Jahr auf, sie ist nach der Alpenhebung die deutlichste Deformationszone Mittel-Europas. Zudem sind am Laacher See, der mit Wasser gefüllten Caldera des Vulkans, Bläschen zu sehen, Entgasungen. Damit sind drei von vier Kriterien gegeben. Die Daten sind überraschend; das muss man überwachen, damit wir wissen, was normal ist. Ein großer Ausbruch würde sich lange ankündigen, aber ein kleiner wäre schlimm genug.

Insel in Südseestaat Tonga entstanden Im Südpazifikstaat Tonga ist durch den Ausbruch eines Unterwasservulkans eine neue Insel entstanden.

Sind denn kleinere Eruptionen zu erwarten?

Sie sind eher möglich, dampfgetriebene mit wenig oder ganz ohne Magma. So entstanden viele Maare. Solche Ausbrüche sind schwierig vorherzusagen und wären regional verheerend, da Wasser bei Erhitzung stark an Volumen zunimmt: Aus einem Liter Wasser entstehen 1.000 Liter Dampf – mit enormer Sprengkraft. Ein Ausbruch würde wahrscheinlich in der West- und nicht der Osteifel stattfinden. Die Eruption des Laacher-See-Vulkans vor 13.000 Jahren, mit mindestens 16 Kubikkilometern Auswurf von lockerer Asche und Gestein, war eine Ausnahme.

Wie sieht es weltweit aus?

Von den 1500 aktiven Vulkanen werden zehn Prozent überwacht. Das ist wichtig. So gab es auf La Palma keine Todesopfer, weil sich der Ausbruch über Monate ankündigte. Heute ist die Gesellschaft verwundbarer als vor 100 Jahren: Während früher Hungersnöte ausbrachen, sorgen wir uns heute um den Handel, Verkehr, Energie und Kommunikation. Auch eine kleine Eruption wie die des Eyjafjallajökull auf Island 2010 wirkte sich bis in größere Entfernungen aus. Noch bei Wien in Ostösterreich verringerten Aschepartikel die Leistung von Photovoltaik-Anlagen.

Wer macht in Europa die größten Sorgen?

Die Phlegräischen Felder nahe Neapel. Hier zeigen sich Erdbeben, eine Aufwölbung, eine Gaszunahme und eine Aufwärmung des Bodens – und das in einem dicht besiedelten Gebiet mit mehr als drei Millionen Einwohnern. Das Ganze wird streng überwacht, die Vulkanologen in Italien arbeiten sehr gut mit dem Zivilschutz zusammen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.