Am Freitag und Samstag verwandelte sich die Rockhal in ein riesiges Forschungslabor. Mit abwechslungsreichen Experimenten tauchten die Besucher der Researchers' Days in die Welt der Wissenschaft ein.

Wissen zum Anfassen

(LW/C.) - In 31 praxisorientierten Workshops und 5 Science Cafés zeigten 21 Institutionen und Organisationen unter der Schirmherrschaft des Fonds National de la Recherche bereits zum sechsten Mal wie spannend Forschung und Wissenschaft sind und berichteten dabei aus ihrem Forschungsalltag. Während der Freitag Sekundarschulklassen vorbehalten war, konnten sich alle anderen Luxemburger am Samstag als Nachwuchsforscher bei den Researchers' Days in der Rockhal ausprobieren.

Dabei konnten die Besucher unter anderem erfahren, wie anstrengend das Leben eines sozialen Roboters sein kann, als Meeresbiologe Wale erforschen, in die Rolle eines Städteplaners schlüpfen und Straßenbahnschienen verlegen, oder mit Trockeneis hantieren. Hier einige Eindrücke vom Samstagnachmittag: