Von Luxemburg in die deutsche Hauptstadt: ein Gespräch mit dem Luxemburger Chemiestudent Kim Greis, der an der Humboldt-Universität in Berlin ins Studienparlament gewählt wurde.

„Wir kritisieren die mangelnde Transparenz“

Interview: Birgit Pfaus-Ravida Der Luxemburger Kim Greis, Chemiestudent an der Humboldt-Universität Berlin, wurde ins dortige Studierendenparlament gewählt. Die von ihm gegründete Liste "Power of Science" wurde bei den diesjährigen Wahlen stärkste Kraft. Der heute 22-Jährige aus Nommern war jedoch schon früher politisch aktiv.Als Schüler in Luxemburg begann er, ein kritisches politisches Denken zu entwickeln. Wann und wo startete Ihre politische Reise? Mit 16 Jahren wurde ich sozusagen politisch sensibilisiert ...