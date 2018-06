"Wir bekommen alles mit"

Busfahrer Manuel Da Silva begleitet seit 22 Jahren Première-Schüler nach Lloret de Mar. Ein Gespräch über Alkoholexzesse, Pechvögel und Wachmänner.

Im Laufe des heutigen Tages trudeln rund 1 200 Primaner – teils per Bus, teils per Flieger – in Lloret de Mar ein, um die überstandene Examenszeit bis zum 25 ...