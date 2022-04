Beeindruckende Fotos erreichten die Redaktion am Sonntag. Auch Südeuropa ist teiweise verschneit.

München, Lyon und Korsika

Wintereinbruch in Europa

(TJ/DPA) - Wer gedacht hatte, der Winter habe sich verabschiedet, wurde in den vergangenen Tagen eines Besseren belehrt. Die Temperaturen sackten unter die Null-Grad-Grenze und Schneeflocken gingen nieder. Bereits in der Nacht auf den Samstag waren etwa in der Eifel bis zu 25 Zentimeter der weißen Pracht gefallen, was teilweise für blockierte Straßen gesorgt hatte. Auch in Luxemburg gestaltete sich der Samstagmorgen kühl und winterlich - immer wieder gingen Flocken nieder. Wetterexperte Dominik Jung hatte die Störung Ende der Woche vorausgesagt.

6 Im Olympia-Park von München ... Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Im Olympia-Park von München ... Foto: AFP München: Surfer stehen bei eisigen Temperaturen und Schnee mit ihren Brettern am Eisbach im Englischen Garten. Foto: DPA Auch in Moskau hielt der Winter wieder Einzug. Foto: AFP Menschen arbeiten in den schneebedeckten Weinbergen der Mainschleife. Foto: DPA Bayern, Escherndorf: Mit Schnee bedeckt sind die Pfirsichblüten in einer Obstplantage. Schneebedeckted Tische und Stühle eines Ausflugslokales oberhalb der Mainschleife. Foto: DPA

Außergewöhnlicher noch ist der Wintereinbruch um diese Jahreszeit in südlicheren Gefilden. So werden am Sonntagmorgen beispielsweise teils kräftige Schneeschauer aus Korsika gemeldet. Die Räumdienste mussten ausrücken, um Passstraßen zu säubern. In Lyon konnte der Schnee zwar nicht so recht liegenbleiben, außergewöhnlich sind Bilder von Schneetreiben und Matsch in der zweitgrößten französischen Stadt um diese Jahreszeit allemal.

5 Solche Bilder würde man nicht unbedingt der Milttelmeerinsel Korsika zuordnen. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Solche Bilder würde man nicht unbedingt der Milttelmeerinsel Korsika zuordnen. Foto: AFP In Saint-Etienne (Südfrankreich). Foto: DPA In Lyon sind Schneefälle um diese Jahreszeit eher selten. Foto: AFP Vivario (Korsika) Foto: AFP Auf dem Vizzavona-Pass auf Korsika mussten die Straßen von einer dicken Schneedecke geräumt werden. Foto: AFP

Auf dem Vesuv etwa fiel am Samstag Schnee, der rund 1280 Meter hohe Vulkan bei Neapel im Süden des Landes war danach von einer weißen Schicht bedeckt. Auch in anderen Teilen des Landes, etwa bei Touristen beliebten Orten wie Cinque Terre in Ligurien oder der Urlaubsinsel Sardinien, schneite es. Dazu kamen vor allem in Mittel- und Süditalien starke Winde und Unwetter.



