(mth) - Am Montag fiel der erste Schnee im Schwarzwald. Der Feldberg (1493 Meter Höhe) war erstmals seit dem Sommer von einer dünnen, weißen Schicht bedeckt, die jedoch bereits am Dienstag wieder geschmolzen war.

Obschon es nicht unüblich ist, dass die ersten Schneefälle dort im Oktober auftreten, reicht die Schneemenge normalerweise nicht, um den Wintersportbetrieb im größten Skigebiet Baden-Württembergs aufzunehmen.

In den Alpen dagegen sieht es bereits etwas besser aus: Im Allgäu und in den Bayerischen Alpen sind in den höheren Lagen bereits 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee gefallen.