Auf der Suche nach Futter wagen sich immer mehr Wildschweine ins Hongkonger Zentrum vor. Die Behebung des Problems löst heftige Diskussionen aus.

Wildschweine im Großstadtdschungel

von Felix Lee (Peking)



Hunderte schwindelerregende Wolkenkratzer, die tiefen Häuserschluchten, die vielen Leuchtreklamen, der dichte Verkehr: Mit fast acht Millionen Einwohnern auf einer Fläche von gerade einmal 40 Prozent des Großherzogtums ist die Finanzmetropole und einstige britische Kronkolonie Hongkong an der Mündung des Perlflussdelta in Südchina eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Doch auch das ist Hongkong: grün. Zwischen den vielen Wohnsilos und asphaltierten Straßen finden sich jede Menge dicht bewachsene Berge.

Die Stadtverwaltung hat zwar aufgrund des Wohnungsmangels und des Baubooms der vergangenen Jahrzehnte zahlreiche Hügel ebnen lassen, doch geben jahrzehntelange Bemühungen des städtischen Grünflächenamtes, jede freie Fläche zu bepflanzen, den Hongkongern das Gefühl, in einem Park zu leben. Das wissen andere Geschöpfe offenbar auch zu schätzen. Denn Hongkong hat nun ein echtes Wildschwein-Problem.

In den Lagen, in denen die Hochhäuser an Wälder und Parks angrenzen, wagen sich immer mehr Wildschweine auf die Straßen. Der dichte Verkehr schreckt sie nicht ab. Die Tiere verschrecken viel mehr die Passanten und sorgen auf den Straßen für Stau. Einige wurden sogar schon in Einkaufszentren gesichtet.

Immer mehr Beschwerden

Wie viele Wildschweine genau im Stadtgebiet leben, kann die Landwirtschafts- und Umweltbehörde von Hongkong nicht sagen. Sie vermeldet aber eine deutliche Zunahme von Beschwerden aus der Bevölkerung über die wilden Tiere – von 294 im Jahr 2013 auf 738 vier Jahre später. Unter gewissen Umständen können die Tiere für den Menschen sogar gefährlich werden, vor allem, wenn eine Bache mit Frischlingen unterwegs ist.



Wildschweine sind normalerweise sehr scheu. Nicht jedoch in Hongkong: Die sozialen Netzwerke sind voller skurriler Bilder, etwa von einem Eber, der an einer Gucci-Boutique vorbeistolziert. Auf anderen Aufnahmen ist eine ganze Rotte zu sehen, die einer doppelstöckigen Straßenbahn den Weg versperrt.



Nun ist ein Streit entfacht, wie mit den Borstentieren verfahren werden soll. Eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Wildschwein 70“ fordert, die Tiere dem Abschuss für Förster und Hobbyjäger freizugeben. Andere Länder mit hohen Wildschweinzahlen würden jährlich 70 Prozent der Tiere abschießen, erklärt Sprecher Wesley Ho. „Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit hoffentlich auf Hongkongs aktuelles Problem der Wildschwein-Überpopulation aufmerksam zu machen.“ Das Problem an dieser Forderung: Im urbanen Hongkong gibt es bislang nicht viele Jäger. Hongkonger müssten den Gebrauch von Schusswaffen erst noch lernen.

„Lebensgrundlage wird zerstört“

Umweltschützer halten zudem entgegen, dass der Mensch selbst Schuld sei an den vielen Tieren im Stadtgebiet. Die Ausdehnung der Siedlungen in das Grünland hätten zur Konfrontation mit der lokalen Fauna geführt, sagt Roni Wong von der Wildschwein-Interessensgruppe Hongkong. „Die Situation ist doch so, dass ihr Lebensraum langsam verstädtert wird“, erklärt Wong. Wildschweine würden weniger Nahrung finden, ihre Lebensgrundlage werde zerstört. Nun räche sich das: Sie kommen in die von Menschen besiedelten Gebiete.

Die Hongkonger Stadtverwaltung war vor einem Jahr zunächst den Forderungen der Wildschwein-Gegner gefolgt und hatte sie tatsächlich zum Abschuss freigegeben. Inzwischen ist sie auf einen Verhütungskurs umgestiegen. Statt die als Gefahr für Eigentum oder öffentliche Sicherheit wahrgenommenen Tiere zu jagen, hat sie das städtische Sterilisierungsprogramm für Wildschweine ausgeweitet und die Tiere mit Verhütungspillen gefüttert. Sie hat zudem die Bevölkerung aufgefordert, Mülleimer mit Essensresten gut zu verschließen und die Tiere auf keinen Fall anzulocken.

Bislang zeigen die Maßnahmen jedoch keine spürbare Wirkung. Die sozialen Medien sind weiterhin voll mit skurrilen Wildschwein-Bildern in der Stadt.