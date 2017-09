(che) - "Jidderee kann hei matmaachen - och Dir!": Der Begrüßungssatz der Luxemburger Version von Wikipedia bringt das Konzept des Online-Lexikons, das eigentlich den meisten bekannt sein dürfte, auf den Punkt.



Vor kurzem nun wurde der 50.000 Artikel auf der luxemburgischen Version der Online-Enzyklopädie veröffentlicht, wie die "Lëtzebuergesch Wikipedianer" mitteilen.

Einen eigenen Artikel schreiben, Tippfehler verbessern oder Informationen in anderen Texten ergänzen, bei "Wikimedia Lëtzebuerg" kann jeder mit zwei Klicks Sachwissen beitragen. Die einzige Voraussetzung für das Verfassen von Artikeln: Die Beiträge müssen relevant, sachlich und mit überprüfbaren Quellen versehen sein.

Doch es ist nicht nur das Verbreiten von Sachwissen, sondern zudem ein weiteres Ziel, das die Gründer von "Wikimedia Lëtzebuerg asbl" antreibt. Wie die Mitglieder der Vereinigung mitteilen, würde der Ausbau der Luxemburger Sprache mittels dieser Seite gefördert werden.



Hier ein paar Beispiele: "Wat war lass mat de mysteriéise Marienerscheinungen op der Keeler Léiffrächen? Wat as e Gielemännchen? Wéini ass déi éischt Zeitung zu Lëtzebuerg erauskomm? Wat verbënnt Arbed-Schëffleng mat der Simone de Beauvoir?

Wer skurrile Geschichten mag, sollte bei der "Wousst Dir schonn datt..." - Rubrik vorbeischauen.

Die Mitmachplattform Wikipedia wurde 2001 gegründet und ist in 300 Sprachen abrufbar. Die luxemburgische Version wurde am 21. Juli 2004 ins Leben gerufen. 50009 Artikel sind es an diesem 11. September 2017, die in Luxemburgisch verfasst und auf Wikipedia veröffentlicht wurden.

Das nächste Ziel der Luxemburger Wikipedianer: Den 100 000. Artikel zu veröffentlichen. Und wie der Anfangssatz es schon beschreibt: "Jeder ist willkommen, sein Wissen mit der Öffentlichkeit zu teilen."



lb.wikipedia.org/wiki/Haaptsäit