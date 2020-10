Die Universität Wien hat angesichts der Corona-Krise ein besonderes Ausweichquartier für ihre Studentinnen und Studenten eingerichtet.

Wiener Studenten nutzen Kirche als Hörsaal

(dpa/nr) - Frei nach dem Motto „Ora et labora“ können Studenten der Universität Wien zumindest bis Ende Oktober in der Wiener Votivkirche möglichem Gedränge in den Hörsälen entfliehen und ihre Laptops aufklappen. „Das WLAN ist gut, nur die Steckdosen fehlen“, sagte am Dienstag ein Student der Politikwissenschaft und Psychologie.

Das ungewöhnliche Angebot wird von den Studenten angenommen - trotz fehlender Steckdosen. Foto: dpa

Für die Mitbenutzung des 1879 fertiggestellten neogotischen Sakralbaus, dessen Errichtung an ein gescheitertes Attentat auf Kaiser Franz Joseph I. erinnert, zahlt die Uni einen kleinen Betrag.

Vor der Kirche wurde ein WC-Anhänger aufgestellt. Außerdem kontrolliert Sicherheitspersonal, ob Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Universität Wien ist mit fast 90.000 Studierenden, darunter nicht wenige Luxemburger, eine der größten Hochschulen Europas.

