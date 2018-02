(dpa/mij) - In der Staatsoper in Wien fand am Donnerstagabend das wichtigste gesellschaftliche Ereignis Österreichs statt: der traditionelle Wiener Opernball, bei dessen 62. Auflage rund 5000 Gäste feierten, darunter 144 Debütantenpaare.

Zuvor hatten 500 Arbeiter binnen 30 Stunden das Opernhaus in einen besonders prächtigen Ballsaal verwandelt. „Es ist alles reibungslos gelaufen“, sagte ein Sprecher der Oper am Abend.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen führte die Gästeliste an. Er hatte den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in seine Loge eingeladen. Kanzler Sebastian Kurz zählte die Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie zu seinen Gästen, die sich dem Kampf gegen die Genitalverstümmelung von Frauen verschrieben hat.

Der 85-jährige Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard „Mörtel“ Lugner hatte für den Ball die US-Schauspielerin Melanie Griffith angeheuert. Auf der Gästeliste standen zudem auch US-Schauspielerin Lily James, Schauspieler Heiner Lauterbach und Modedesigner Harald Glööckler.