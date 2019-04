Kindern das schwierige Thema Tod spielend näher bringen - das ist das Ziel des neuen Spielzeug-Sortiments.

Panorama 11

Wien: Bestatter bieten "Todesspiel" für Kinder an

Kindern das schwierige Thema Tod spielend näher bringen - das ist das Ziel des neuen Spielzeug-Sortiments.

(dpa/SC) - Ein Krematorium und Särge aus Bausteinen: Die städtischen Bestatter in Wien bieten ab sofort eine große Palette an Kinderspielzeug zum Thema Beerdigung an. Zum Sortiment gehören künftig unter anderem auch eine Leichenkutsche und ein Friedhof samt Grabstein, Grab, Bagger und Friedhofsmitarbeiter.

Sarah Kuttner: „Der Tod ist irre tabuisiert“ Vom Viva-Girl zur Romanautorin: Sarah Kuttner spricht im Interview über ihr neues Buch „Kurt“ , den richtigen Umgang mit Trauer und Tod sowie ihre Liebe zur Gartenarbeit.

Bei Gesprächen mit Kunden sei immer wieder zur Sprache gekommen, wie man den Verlust eines geliebten Menschen und alle damit zusammenhängenden Aspekte Kindern gut näherbringen könne, sagte der Geschäftsführer der Bestattung Wien, Markus Pinter, am Montag bei der Vorstellung der Lego-Bausätze.

11 Zu dem Lego-Friedhof gibt es auch das passende "Friedhofs-Erweiterungsset". Foto: www.bestattungsspielzeug.com

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zu dem Lego-Friedhof gibt es auch das passende "Friedhofs-Erweiterungsset". Foto: www.bestattungsspielzeug.com Eine voll ausgestattete Trauerhalle gehört ebenfalls ins Sortiment. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Sogar eine komplette Kirche aus Lego steht im Angebot. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Ein Krematorium-Set im Rahmen einer Präsentation "Neue Produkte aus Lego-Steinen aus dem Bestattungswesen" werden am Zentralfriedhof vorgestellt. Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa Der Einäscherungsofen aus Lego mag auf einige befremdlich wirken... Foto: www.bestattungsspielzeug.com ... Genau so wie dieser Obduktionstisch für Kinder. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Ziel ist es allerdings, Kinder mit der Idee des Todes vertrauter zu machen. Hier: Eine Urnenwand aus Lego. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Träger mit einem Sarg. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Auch die Lego-Version einer trauernden Familie gibt es im Angebot. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Das Set "Trauerkutsche" gibt es sowohl in weiß als auch in schwarz. Foto: www.bestattungsspielzeug.com Zu der Spielzeugkollektion wurde ebenfalls ein Buch veröffentlicht, das Kinder durch die Trauerphase helfen soll. Foto: www.bestattungsspielzeug.com

Bisher waren bereits ein Leichenwagen und eine Leichentram im Angebot, beide Produkte richteten sich aber eher an Sammler. Für die neuen Pakete setzte Bestattung Wien auf die Unterstützung des Wiener Landesverbands für Psychotherapie (WLP), um für Kinder einen Mehrwert zu schaffen. Die Produkte ohne eine solche Einschätzung zu verkaufen, „das wäre (...) schon hart“, sagte Sprecher Florian Keusch der Deutschen Presse-Agentur.



„Kinder bewältigen ihre Gefühle über die Spielebene“, erklärte Michaela Tomek vom WLP. Über Tod und Trauer zu schweigen, sei der falsche Weg. „Tabus schaffen Ängste und Unsicherheiten. Das Kind spürt sowieso, dass etwas nicht stimmt, und bleibt dann allein damit“, warnte Tomek.