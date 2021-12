Wie wirkt sich Corona auf die Psyche aus?

Von Christophe Olinger, Tammy Schmit und Sibila Lind

Prof. Dr. Claus Vögele, Leiter des Fachbereichs für Verhaltens- und Kognitionswissenschaften an der Universität Luxemburg, ist einer der Forscher, die sich mit der Auswirkung der Covid-19 Krise auf die mentale Gesundheit der Menschen beschäftigt. In diesem Kontext führt die Universität Luxembourg eine Studie durch, in der die psychologischen Auswirkungen der sozialen Distanzierungsmaßnahmen während der Pandemie untersucht werden.

Mit einem Fragebogen von 200 Fragen werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu befragt, wie sie sich während der Pandemie gefühlt haben und wie sie mit den Hygienemaßnahmen umgingen. Teil der laufenden Studie sind 6 europäische Länder, weswegen ein Vergleich in den verschiedene EU-Staaten möglich sein wird. Die Forscherinnen und Forscher hoffen, ein besseres Verständnis zu erlangen, wie Menschen in Krisenzeiten reagieren und wie in zukünftigen, ähnlichen Situationen präventiv gehandelt werden kann.

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie mit Ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen haben: Die anlässlich der Covid-19-Pandemie vom Ministerium für Gesundheit eingerichtete Hotline 8002 8080 bietet von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr mehrsprachige psychologische Unterstützung an. Für Anrufe aus dem Ausland kann die Nummer +352 49 77 1 9200 benutzt werden. Hier werden Menschen, die einen Bedarf an psychologischer Unterstützung verspüren, mittels einer Teleberatung betreut.

Die telefonische und Online-Hilfe von SOS DETRESSE bietet unter der Nummer 45 45 45 anonyme und vertrauliche psychologische Unterstützung. SOS DETRESSE kann auch per E-Mail über Ihre Webseite kontaktiert werden .

Die Seite covid19-psy.lu bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang der physischen Gesundheit während der Pandemie.

Menschen, die unter Angststörung, Panikstörungen, Depressionen oder anderen psychischen Gesundheitsproblemen leiden, können auf der Website der „Société Luxembourgeoise de Psychologie Asbl" (SLP) professionelle Unterstützung finden. Die SLP listet alle medizinischen Fachkräfte auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit auf, bei denen man sich einen Termin nehmen kann.

Die Webseite angststoerungen.lu gibt Informationen zu Angststörungen

Die Webseite prevention-depression.lu gibt Informationen zu Depressionen Es gibt auch Hilfestellen ausgerichtet auf die Betreuung von Kindern, Jugendliche und betroffene Eltern: Das Kanner a Jugend-Telefon bietet anonyme Unterstützung unter der Nummer 116 111

Das Elterntelefon „l'écoute parents" bietet Eltern und anderen Betreuungspersonen unter der Nummer 26 64 05 55 telefonische Beratung und Informationen bezüglich Fragen der Kinderbetreuung an.

Die Stiftung SOLINA bietet ein diverses Angebot an psychologischer Betreuung bei Kindern und Jugendlichen.

Die psychologischen und schulische Hilfsdienste CePAS und SePAS unter 8002-9090 stehen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern und Lehrkräften zur psychologischen Unterstützung zur Verfügung.

