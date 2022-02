Winterferien mancherorts und der Drang auf die Skipiste: Beides dürfte am kommenden Wochenende für volle Autobahnen sorgen.

Im Stop-and-go zur Skipiste

Wie voll die Autobahnen am Wochenende werden

Winterferien mancherorts und der Drang auf die Skipiste: Beides dürfte am kommenden Wochenende für volle Autobahnen sorgen. Wo droht die größte Staugefahr?

(dpa/tmn/jt) – Lust auf Skifahren und Rodeln am kommenden Wochenende (11. bis 13. Februar)? Auf dem Weg dahin droht allerdings Stau. Denn die Autobahnen und Zufahrten in die Wintersportgebiete dürften ziemlich voll werden, erwarten der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC. Davon werden auch viele Urlauber aus Luxemburg betroffen sein, die am Freitag zum Start der Karnevalsferien (12. bis 20. Februar) in den Skiurlaub aufbrechen.



Probleme werden vor allem für die Strecken in Richtung der Alpen und in die deutschen Mittelgebirge erwartet. Diese Routen seien „zeitweise extrem voll und staureich“, so der ADAC. Zudem beginnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Winterferien.

Abseits der Wintersportrouten aber dürfte die Staugefahr abgesehen vom Pendlerverkehr ab Freitagnachmittag vor allem rund um die Ballungsgebiete überschaubar bleiben. Baustellen sind weitere Nadelöhre, vor denen es je etwas länger dauern könnte. Und auch witterungsbedingte Störungen können den Verkehrsfluss hemmen.

Samstag und Sonntag wird es dann vor allem auf den Strecken in die Wintersportregionen voll. Rückreisende dürften dann vor allem am Nachmittag die Autobahnen füllen, so der ACE. Zu den Urlaubern kommen vor allem bei guter Wetterlage noch die Tagesausflügler.

Konkret erwartet der ADAC besonders auf folgenden Strecken Verzögerungen und Staus (Auswahl):

A3 Würzburg - Nürnberg

A5 Karlsruhe - Heidelberg

A6 Mannheim - Heilbronn

A7 Flensburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 München - Salzburg

A9 München - Nürnberg - Berlin

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch in Frankreich rechnet der Verkehrsdienst Bison Futé am Wochenende mit Problemen auf bestimmten Strecken. Folgende Straßen sollte man am Samstag, dem 12. Februar vermeiden:

A40 Mâcon - Chamonix

A43 Lyon - Chambéry

N90 Albertville - Bourg-Saint-Maurice

Auch in Österreich und der Schweiz sind vor allem die Zufahrten in die Wintersportgebiete sowie die Transitstrecken stärker belastet. In Teilen beginnen dort ebenfalls Winterferien, so der ACE. Staugefahr gibt es auch an den Grenzen.

Wer wissen will, mit wie viel Wartezeit bei der Rückreise von Österreich nach Deutschland aktuell zu rechnen ist, kann die Seite der Infrastrukturgesellschaft Asfinag online aufrufen.

Reisende sollten sich stets vorher über geltende Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln informieren – auch wer innerhalb Deutschlands unterwegs ist, sollte die aktuellen Corona-Regeln der jeweiligen Bundesländer kennen. Auch zu den Winterreifen-Regelungen im Reiseland sollten sich Autofahrer vor Fahrtantritt informieren.

