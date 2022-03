Der bisherige Rekord war ebenfalls in Indien aufgestellt worden: In der Stadt Ayodhya brannten einmal 900.000 Öllämpchen.

Indien

Wie über eine Million Öllämpchen zum Weltrekord werden

Der bisherige Rekord war ebenfalls in Indien aufgestellt worden: In der Stadt Ayodhya brannten einmal 900.000 Öllämpchen.

(dpa) Ein riesiges Lichtermeer mit 1.171.078 Öllämpchen hat die Regierung des indischen Bundesstaates Madhya Pradesh zum hinduistischen Fest Maha Shivaratri inszeniert. Damit habe sie einen Öllämpchen-Weltrekord aufgestellt, teilte die Redaktion des Guinness-Buchs der Rekorde auf Twitter mit.

Der bisherige Rekord war ebenfalls in Indien aufgestellt worden: In der Stadt Ayodhya waren am Vorabend des hinduistischen Lichterfests Diwali im vergangenen November mehr als 900.000 Öllämpchen entzündet worden.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die Öllämpchen in Madhya Pradesh seien am Dienstagabend an den Ufern des Flusses Kshipra und in einem Tempel anlässlich des Fests zu Ehren des Gottes Lord Shiva aufgestellt worden, berichtete die „Times of India“. Die Lämpchen hätten rund zehn Minuten gebrannt, währenddessen hätten vielen Menschen gebetet. Zusätzlich habe es Feuerwerk gegeben.