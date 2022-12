Ein erstaunlicher Zufall führte dazu, dass ein Luxemburger nicht nur Ambulanzen und Feuerwehrautos in die Ukraine brachte, sondern auch Teddys.

Hilfe für die Ukraine

Wie Teddys von den USA über Luxemburg in die Ukraine kamen

Michael MERTEN Ein erstaunlicher Zufall führte dazu, dass ein Luxemburger nicht nur Ambulanzen und Feuerwehrautos in die Ukraine brachte, sondern auch Teddys.

Mohamed Sameh hat nicht viel geschlafen in den letzten Tagen; vielleicht fünf, sechs Stunden in der ersten Nacht, die er mit einem Hilfskonvoi der Asbl LUkraine unterwegs war. In der zweiten Nacht gab es gar kein Bett für ihn; die 32 Helferinnen und Helfer konnten allenfalls etwas im Fahrzeug dösen, wenn sie nicht gerade selbst fahren mussten. Und am dritten Tag, nach der Ankunft im westukrainischen Lviv, ging es ebenfalls nicht allzu früh ins Bett.

Mohamed Sameh (links) fuhr eine von 12 Ambulanzen, die zusammen mit vier Feuerwehrautos von Luxemburg nach Lviv gebracht wurden. Foto: Michael Merten

Die Müdigkeit merkt man dem italienisch-luxemburgischen 42-Jährigen zwar an, doch sein ansteckendes Lächeln hat Sameh auch nach all den Strapazen am vierten Tag, am Morgen des 24. Dezember nicht verloren. Mit seinem Gepäck steht der Ingenieur, der für die Europäische Investitionsbank in Luxemburg als Referent für technische Hilfe arbeitet, an der Rezeption des Hotels. Die Freiwilligen checken aus und kehren über Prag zurück nach Luxemburg. Doch ein großer schwarzer Koffer wird in Lviv zurückbleiben. Denn darin befinden sich nicht etwa Kleidungsstücke, sondern zahlreiche Teddybären.

Von Santa Claus angesprochen

Diese Teddys haben einen weiten Weg hinter sich, wie Sameh erzählt. Denn vor seiner Teilnahme an dem Hilfskonvoi war er in Washington, D.C. gewesen. Eines Tages stand er vor seinem Hotel, wo zahlreiche Menschen um eine Frau im Santa Claus-Kostüm versammelt waren. Es waren Freiwillige einer Hilfsorganisation. Eine Frau habe ihn angesprochen, ob er bereit wäre, einen Beitrag zugunsten von Kindern in der Ukraine zu leisten.

Mohamed Sameh wurde in Washington von "Santa Claus" Cheri Sheridan angesprochen. Daraus ergab sich eine spontane Weihnachtsspende für die Ukraine. Foto: Privat

Daraufhin erzählte Sameh der Amerikanerin, dass er an einem luxemburgischen Konvoi für die Ukraine teilnehmen werde. „Die Leute waren total überrascht, sie versammelten sich alle neben mir, um Fotos zu machen. Und sie sagten zu mir: Hören Sie, wir schicken zu Weihnachten jede Menge Spielzeug an die Kinder in der Ukraine. Können Sie das mitnehmen?“ Und Sameh antwortete: „Wenn Sie es in einen Koffer packen können, warum nicht? Ich werde es versuchen.“

In kurzer Zeit besorgten die Helfer einen Koffer und stopften ihn so gut es geht voll mit Plüschtieren. Sameh nahm ihn mit zum Flughafen. „Die Frau am Schalter sagte zu mir: 'Sie haben ein Ticket ohne Gepäck, Sie müssen 75 Euro bezahlen.' Ich zeigte ihr den Koffer, der für Kinder in der Ukraine ist. Sie unterhielt sich daraufhin mit ihrem Chef, der dann zu mir sagte: 'Kommen Sie, Sie zahlen nichts!' Und heute bin ich hier. Nachdem ich an diesem außergewöhnlichen Konvoi teilgenommen habe.“ Die Plüschtiere gehen an ein Zentrum in Lviv, in dem Kinder aufgenommen werden, die ihre Eltern im Donbass verloren haben.

Emotionale Momente

Es ist nicht der erste Ukraine-Besuch für Sameh. Für die Europäische Investitionsbank hat er zusammen mit ukrainischen Partnern an Projekten in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und sicherere Straßen gearbeitet. Daher hat Sameh, der zurzeit in Belgrad arbeitet, zahlreiche Freunde in der Ukraine. Er musste auch nicht lange überlegen, als LUkraine ihn fragte, ob er an dem Konvoi teilnehmen kann.

Luxemburger Helfer nach Parforceritt in Ukraine angekommen Eigentlich hätte der Konvoi der Asbl LUkraine schon am Donnerstagabend in Lviv sein sollen. Doch die Situation an der Grenze war schwierig.

„Der Krieg ist eine Katastrophe, und es ist traurig, unsere lieben Freunde leiden zu sehen“, sagt Sameh. Die Feuerwehrautos und Ambulanzen aus Luxemburg werden von Ukrainern in die Frontgebiete gebracht. „Jedes Leben, dem ein Krankenwagen hilft, ist eine zweite Chance, eine zweite Chance zu leben, zu lieben und eine Familie zu gründen“, sagt Sameh. Bei der Einfahrt nach Lviv habe er seine Tränen zurückhalten müssen: „Der Höhepunkt unseres Konvois war es, Väter, Mütter und Kinder zu sehen, die mit den Händen winkten, als sie unseren Konvoi von 16 Rettungswagen in Lviv einfahren sahen.“

