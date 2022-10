Das deutsche Unternehmen Volocopter will im kommenden Jahr Flüge vom Flughafen ins Stadtzentrum von Rom anbieten. Am Donnerstag fand ein Testflug statt. Was halten Sie davon?

Frage des Tages

Wie stehen Sie zu Flugtaxis?

