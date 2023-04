Im Internet kursieren immer mehr Darstellungen, die mithilfe von KI angefertigt wurden. Ein Forscher der Universität Luxemburg gibt Tipps, wie man diese entlarvt.

Täuschend echte Fotos

Wie man von Künstlicher Intelligenz erstellte Bilder erkennt

Laura BANNIER Im Internet kursieren immer mehr Darstellungen, die mithilfe von KI angefertigt wurden. Ein Forscher der Universität Luxemburg gibt Tipps, wie man diese entlarvt.

Der Papst in einer weißen Daunenjacke, Angela Merkel und Barack Obama, die am Meer ein Eis essen, oder Emmanuel Macron, der Müll einsammelt: Auf den ersten Blick scheinen diese Situationen wenig gemein zu haben. Doch dahinter verbirgt sich derselbe Schöpfer: Midjourney, eine künstliche Intelligenz (KI), die Bilder mithilfe von Textbeschreibungen generiert.

Während ChatGPT, der Chatbot von OpenAI, Bedenken hinsichtlich seines Einsatzes im Bildungsbereich aufwirft, weckt die Software Midjourney, die von einem unabhängigen Forschungslabor entwickelt wurde, Sorgen über die Verbreitung von Fake-Bildern in sozialen Netzwerken. Die Motive erscheinen zwar recht unrealistisch - gehen aber meist schneller viral als andere Abbildungen.



„Um Auswüchse zu vermeiden, könnten die sozialen Netzwerke Maßnahmen einführen, wie es Twitter bereits mit einem Warntext getan hat“, meint der auf künstliche Intelligenz spezialisierte Professor Christoph Schommer von der Universität Luxemburg.



Christoph Schommer forscht seit 2003 an der Universität Luxemburg und hat sich seit den frühen 1990er-Jahren auf künstliche Intelligenz spezialisiert. Foto: Guy Jallay

Der Sinn für Details

Bei den verschiedenen Plattformen stehen diese Warnmeldungen nicht unbedingt ganz oben auf der Prioritätenliste. Gleichzeitig kann man sich auch nicht auf eine digitale Hilfe verlassen, um die falschen Bilder zu erkennen. Bisher konnten Softwareprogramme zwar Fotomontagen recht wirksam enttarnen, doch gegen die von Midjourney erstellten Illustrationen, sind sie machtlos. Midjourney generiert jede seiner Kreationen, indem das Tool auf eine Datenbank mit Millionen von Bildern zurückgreift.

Verschiedene Techniken können den Nutzern jedoch helfen, die von der künstlichen Intelligenz erstellten Bilder zu erkennen. Die KI ist nämlich noch weit davon entfernt, unfehlbar zu sein. „Man kann die Perspektiven im Bild überprüfen, insbesondere in Bezug auf die Position von Objekten und Subjekten“, sagt Christophe Schommer.

Laut dem Forscher wird bei einem mit Midjourney oder einer ähnlichen Software erstellten Bild das Objekt oft im Zentrum positioniert, während alles, was sich um das Objekt herum oder im Hintergrund befindet, nicht mit so viel Detailtreue dargestellt wird.

Wie kreativ ist die künstliche Intelligenz? Sie hängen in Museen und schaffen es in Gedichtbände: Werke, die von künstlichen Intelligenzen erschaffen worden. Bedrohen Roboter die Kunst?

Gerade wenn man auf diese Details achtet, fallen dem Betrachter Ungereimtheiten auf, wie asymmetrische Gesichter, überzählige Finger oder verdrehte Arme. Auch das Spiel mit Licht und Reflexionen ist nicht die Stärke der künstlichen Intelligenz, und die erzeugten Schatten sind manchmal uneinheitlich, weil mehrere Bilder gemischt werden.

Christoph Schommer weist zudem darauf hin, dass diese Mischung in der Regel zu einer Überlagerung verschiedener Kunststile in einem Bild führt, was die KI ebenfalls als Urheber entlarven kann. „Es ist ungefähr so, als würde man einen Artikel mit vier Händen schreiben. Darin lassen sich dann verschiedene Schreibstile ausmachen.“

Vergleich zwischen Mensch und KI: Klicken Sie auf das interaktive Bild für weitere Erklärungen.

Kritisch bleiben

Ein von einer KI erzeugtes Foto hat zudem oft eine andere Körnung. Midjourney und andere Tools tendieren in das hyperrealistische Genre. Die Haut der Protagonisten ist glatt und ihre Haare wirken seidig. „Normalerweise werden sehr kräftige Farben verwendet. Das kann ein Hinweis sein“, so der Forscher der Universität Luxemburg.

Wenn trotz all dieser Überprüfungsmöglichkeiten noch Zweifel bestehen, kann eine Rückwärtssuche des Bildes in einer Suchmaschine helfen, das Bild zu authentifizieren. Mit diesem Schritt können Nutzer überprüfen, ob und in welchem Zusammenhang das fragliche Foto von Medien oder anderen Websites verwendet wurde.

Wenn Sie ein Bild sehen, das Ihnen fragwürdig erscheint, denken Sie selbst darüber nach, ob diese Situation wirklich wahr sein könnte. Christoph Schommer, Universität Luxemburg

Der letzte Ratschlag von Christoph Schommer: „Wenn Sie ein Bild sehen, das Ihnen fragwürdig erscheint, denken Sie selbst darüber nach, ob diese Situation wirklich wahr sein könnte. Vergangene Woche habe ich zum Beispiel ein Video gesehen, in dem Merkel und Obama Beachvolleyball spielten. Auch wenn das Video sehr gut gemacht war und echt aussah, war es natürlich ein Fake-Video. Seien Sie kritisch!“

Die Wirksamkeit dieser Verifizierungstechniken wird jedoch wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Künstliche Intelligenzen, die täglich von Millionen von Nutzern trainiert werden, entwickeln sich schnell weiter und die Darstellungen werden immer realer: „Die Entwicklungen sind vielleicht zu intensiv. Wir könnten einen Punkt erreichen, an dem die Qualität nachlässt, wenn die künstliche Intelligenz mit ihren eigenen Bildern trainiert wird“, so der Forscher.

Künstliche Intelligenzen wie Midjourney liefern per Textbefehl binnen Sekunden beeindruckende Bilder. Foto: Shutterstock

Um die Verbreitung von Fake News im Zusammenhang mit diesen gefälschten Bildern zu bekämpfen, spricht sich Christoph Schommer für eine vollständige Transparenz aller Inhalte aus. „Ich denke, es könnte interessant sein, eine Art rotes Symbol zu haben, das in die obere linke Ecke des Bildes integriert werden könnte und das klar sagt, dass das Bild, das wir betrachten, von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde, da ein erklärender Text nicht unbedingt gelesen wird.“

Diese in den Augen des Forschers notwendige Methode zur Unterscheidung zwischen Bildern, die von künstlicher Intelligenz, und solchen, die von Menschen erstellt wurden, lässt allerdings noch auf sich warten. Dadurch bleibt die Frage der Moderation dieser Inhalte ungelöst - und „die Leute werden diese Fotos weiterhin posten“.

KI oder Mensch: Wer ist der Bildautor? Machen Sie den Test von „Virgule“.

<section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait de Macron?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Cette vue du Temple neuf à Metz?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait d'une femme à Tokyo?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait d'un chat?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce paysage du Mullerthal?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait de Kylian Mbappé?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Cette image d'affrontements lors d'une manifestation?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Cette vue de Strasbourg?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait d'un homme sur son téléphone?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce tableau de Luxembourg-Ville dans le style de Van Gogh?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait de Serena Williams?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait d'Elon Musk?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce groupe de chien trop cools?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section><section data-block="SingleChoice"><h3>Ce portrait d'un manifestant?</h3><ul><li>IA</li><li>Humain</li></ul></section>

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule“. Übersetzung: Jörg Tschürtz

