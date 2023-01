Der Jahreswechsel ist der beliebteste Zeitpunkt, um für das neue Jahr gute Vorsätze zu fassen. Was sind die Ziele der Luxemburger für 2023?

Neujahrsvorsätze der Luxemburger

Wie halten Sie es mit guten Vorsätzen?

Ingo ZWANK Der Jahreswechsel ist der beliebteste Zeitpunkt, um für das neue Jahr gute Vorsätze zu fassen. Was sind die Ziele der Luxemburger für 2023?

Schauspieler Tommy Schlesser: Den Augenblick genießen

Foto: Anouk Antony

„Ich hatte mir für 2022 vorgenommen, noch mehr im Moment zu leben, die Augenblicke zu genießen und im Jetzt präsent zu sein. Nicht zu sehr darüber nachzudenken, was war oder was noch kommt, sondern das, was ist, wertzuschätzen. Das ist mir sehr wichtig, deswegen nehme ich mir das Gleiche erneut für 2023 vor – und ich versuche zusätzlich, noch weniger Zeit am Handy zu verbringen!“

Premierminister Xavier Bettel: In der Hoffnung auf Frieden

Foto: Anouk Antony

„Ich bin eigentlich nicht besonders begeistert von Vorsätzen für das neue Jahr, weil sie meistens am Alltag scheitern. Aber ich schätze die Übergangszeit zwischen Ende Dezember und Anfang Januar sehr, um mir in Ruhe ein paar Gedanken zu machen, zu den letzten Monaten wie auch zu den nächsten. Dieses Jahr werden meine Gedanken bei den vielen Ukrainern sein, die vor zwölf Monaten noch ein normales Leben führen konnten, aber sich heute im Krieg befinden. Die zynischen russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur machen das Leben vieler Ukrainer gerade jetzt im Winter noch komplizierter. Deshalb möchte ich eher von einer Hoffnung als von einem Vorsatz sprechen: Ich hoffe, dass dieser furchtbare Krieg sehr bald endet.“

Musiker Serge Tonnar: Abschalten, gehen lassen, genießen

Foto: Marc Wilwert

„Ich fasse keine guten Vorsätze zum Jahreswechsel und verstehe dieses hypokritische Ritual nicht. Als Künstler genauso wie als Mensch arbeite ich ständig an Verbesserung: an mir selbst, an meinem Werk, an der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass auch alles besser wird, aber ich arbeite dran. Am Ende eines Jahres hingegen möchte ich lieber abschalten, mich gehen lassen, genießen, und endlich mal nicht an Vorsätze denken. Wahrscheinlich ist dieses Ritual mit dem katholischen schlechten Gewissen verbunden, dass man für Spaß und Freude büßen muss. Diese Zeiten sind vorüber, heute muss man jede Freude nehmen, wenn sie kommt, und wir sind alle jetzt schon gut (oder schlecht) genug, und brauchen nächstes Jahr keine Steigerung.“

Patrick Dury, Präsident des LCGB: Der Patient im Mittelpunkt

Foto: ZAVAGNO MICHEL/BLITZ AGENCY

„Rückblickend auf 2022 war es ein turbulentes Jahr. Durch die Ereignisse zu Beginn des Jahres 2022, insbesondere der Einmarsch von Russland in die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise, mussten wir unsere Prioritäten anpassen. Dennoch konnten wir in den Tripartite-Verhandlungen unseren Vorsätzen der Kaufkraftstärkung und des Arbeitsplatzerhalts treu bleiben. Als Präsident des LCGB war es mir natürlich auch ein Anliegen, im Jahr 2022 dazu beizutragen, die Lehren aus der Gesundheitskrise zu ziehen und mit dem LCGB moderne Arbeitsbedingungen, wie die Telearbeitsbedingungen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in den Unternehmen umzusetzen und national mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Privat lag es mir am Herzen, Zeit für meine Familie und Freunde zu haben, aber auch umweltbewusster zu handeln. Denn jeder Beitrag, und sei er nur so klein, trägt zu einer besseren Zukunft bei.

Für 2023 habe ich mir vorgenommen, mein gewerkschaftliches Engagement weiterhin mit dem gleichen Elan wie die vergangenen Jahre weiterzuführen und als LCGB zum Fortschritt unserer Gesellschaft beizutragen. Ein Schwerpunkt des LCGB wird sicherlich auf der Gesundheitspolitik liegen, die wieder das Interesse der Patienten in den Mittelpunkt stellen muss.“

Christophe Origer, Déi Gréng-Kommunalpolitiker: Kämpfen für wirklich wichtige Dinge

Foto: ORT Müllerthal

„Für 2022 hatte ich mir hauptsächlich vorgenommen, mein Leben offen und ehrlicher zu leben - dafür musste ich schwere, aber notwendige Entscheidungen treffen und ich bin froh, diese 2022 getroffen und auch eingehalten zu haben - durch mein Coming-out und meinen Parteiwechsel.

Nicht eingehalten habe ich den alljährlich wiederkommenden Vorsatz, gesünder zu leben. Der steht also für 2023 wieder an. Für 2023 habe ich mir vorgenommen, mich stärker gesellschaftlich einzubringen und beruflich sowie privat für Dinge zu kämpfen, die mir wichtig sind. Ich habe mir auch vorgenommen, einen gesünderen Lebensstil zu pflegen: gesünderes Essen, weniger Stress und mehr Sport und Ausgleich.“

Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique: Nicht über Nichtigkeiten aufregen

Foto: Anouk Antony

„Ich habe es nicht so mit den guten Vorsätzen zum Ende des Jahres. Deshalb kann ich nicht behaupten, ich hätte jene des vergangenen Jahres umgesetzt oder aber nicht. Aber etwas wird immer wichtiger: dankbar zu sein für die Chance, in diesem Teil der Welt leben zu dürfen. So enttäuscht oder wütend man vielleicht auf politische Entscheidungen oder auch nicht getroffene Entscheidungen ist: Wir leben in einer Demokratie, sind, was die meisten von uns anbelangt, materiell versorgt. Das motiviert mich umso mehr, mich nicht über Nichtigkeiten aufzuregen, sondern vielmehr mit immer deutlicherer Stimme dafür einzutreten, dass auch in unserem Land soziale Ungerechtigkeiten angegangen und weltweit gerechtere Lebensbedingungen geschaffen werden. Und dass wir vor allem den kommenden Generationen nicht nur Lasten und Probleme sowie eine Biodiversitäts- und Klimakatastrophe hinterlassen, sondern die Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltiger und zukunftsfähiger umgestalten.

Viele Menschen auf dieser Welt haben ein Anrecht auf bessere materielle Versorgung. Aber in unseren Breitengraden sollten wir unseren Blick nicht immer auf ‚immer mehr‘ richten, sondern auf gute soziale Kontakte, Freunde, Familie, Muße, das Miteinander, Menschlichkeit und eine Natur, die nicht zerstört wird und deren Schönheit und Vielfalt wir wahrnehmen und respektieren - dies als gesellschaftlich engagierte Bürger und Bürgerinnen. Wenn es denn einen Vorsatz für mich gibt, ist es jener, mir den Blick auf das wirklich Wichtige zu wahren.“

Infektiologe Dr. Gérard Schockmel: Tanzkurs bringt Leichtigkeit

Foto: Gerry Huberty

„Ruhiger im Hinblick auf die Covid-Pandemie wurde es für mich erst Anfang Juli nach Veröffentlichung der zweiten Stellungnahme zu der Einführung einer Impfpflicht. Die epidemiologische Lage hatte sich entspannt und der Sommerurlaub stand kurz vor der Tür. Entsprechend befreit von zahlreichen Verpflichtungen konnte ich erstmals nach fast zwei Jahren wieder frei über meine Wochenenden und Abende während der Woche verfügen.

Meine Vorsätze bestanden daher darin, dass ich wieder vermehrt an privaten Zusammenkünften und kulturellen Veranstaltungen teilnehmen wollte, was mir auch geglückt ist. In der Philharmonie wurde ich wieder zum regelmäßigen Konzertbesucher und ich konnte eine gewisse Anzahl an Vorträgen von NGOs besuchen, deren Tätigkeit ich unterstütze.

Alle Vorsätze konnte ich in diesem Jahr indes nicht verwirklichen. Beim Lesen nehmen nach wie vor Fachliteratur und das Lesen von Artikeln und Büchern, die im Kontext meiner Aktivitäten stehen, den größten Raum ein. Auch das Klavierspiel kommt noch zu kurz, denn an Abenden, wo ich eine Veranstaltung besuche oder mich mit Freunden treffe, bleibt dafür schlichtweg keine Zeit übrig. Dafür aber besuche ich seit Kurzem einen Tanzkurs, der eine gewisse Leichtigkeit in mein Leben bringt.

Mit neuen Vorsätzen für das Jahr 2023 halte ich mich derzeit zurück, denn vieles wird davon abhängen, ob ich im nächsten Herbst an den Parlamentswahlen teilnehmen werde oder nicht. Dies bedingt zurzeit für mich, dass ich das politische Tagesgeschehen systematisch verfolge, was wiederum mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Fazit: Im ersten Halbjahr 2023 werde ich versuchen, die neu gewonnene Freiheit weiterhin so zu nutzen, wie ich dies nunmehr seit dem Sommer tue.“

Lucienne Thommes, Direktorin der Fondation Cancer: Mehr Bewegung durch Aktivurlaub

Foto: Gerry Huberty

„Durch meine Erfahrung in der Präventionsarbeit weiß ich, dass es viele Theorien zur Verhaltensänderung gibt, es jedoch in der Praxis oft schwer ist, sie umzusetzen. Eine Möglichkeit ist, sich ein großes Ziel in kleine, konkrete und einfach zu erreichende Unterziele einzuteilen. Dies habe ich im vergangenen Jahr mit meinem persönlichen Ziel ‚Mehr bewegen‘ versucht, indem ich zu Fuß zur Arbeit kam, Aktivurlaub gemacht habe und am Wochenende regelmäßig wandern war. Ich würde sagen, ich war mittelmäßig erfolgreich.

Für 2023 habe ich mir mit meinem Team viel vorgenommen, denn es ist ein Jahr des politischen Umbruchs, mit den Gemeindewahlen im Juni sowie den Parlamentswahlen im Oktober. Hier können wir für Krebspatienten sowie für die Bevölkerung in unserem Land viel bewirken.“

Familienministerin Corinne Cahen: Etwas von meinem Glück abgeben

Foto: Guy Jallay

„Ich habe mir erst einmal einen richtigen Vorsatz zum neuen Jahr gefasst: mit dem Rauchen aufzuhören. Das war 2009 - und bisher habe ich es auch durchgehalten. Ich würde daher lieber von einem Ziel sprechen, das ich mir für das ganze Jahr gesteckt habe: mindestens einmal pro Woche über das ganze Jahr einem Menschen zu helfen. Mir geht es sehr gut, und so möchte ich einem Menschen einmal in der Woche helfen, dass es ihm auch besser geht. Sei es zum Beispiel, dass ich eine ukrainische Mutter mit ihrem Kind bei uns aufnehme oder auch einem Obdachlosen helfe. Wenn es mir gut geht, dann kann ich auch jemand anderem etwas helfen und von meinem Glück abgeben.“

Frank Engel, Sprecher der Partei Fokus: Nicht ignoriert werden

Foto: Chris Karaba

„Im Grunde hatte ich keine Vorsätze, außer vielleicht ein Jahr lang nicht ignoriert zu werden. Und der ging schief. Dann ist es jetzt auch egal …“

Jasmine Pettinger, Schatzmeisterin des Conseil national des femmes du Luxembourg: Für Chancengleichheit sensibilisieren

Foto: privat

„Vorsätze, fast jeder nimmt sich welche und hält sie quasi nie komplett durch. Sei es, mehr Sport zu treiben, mehr zu lesen oder weniger Auto zu fahren. Die Realität holt uns oft ein, wenn wir feststellen, dass es September ist und wir noch nichts oder nicht viel umgesetzt haben. Als ich in das Jahr 2022 startete, habe ich anfangs keine Vorsätze gefasst, die ich dann vermutlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht umsetzen würde. Aber ich wollte mich in ein bestimmtes Thema hineinarbeiten, die Chancengleichheit. Mir wurde bewusst, dass in Sachen Gleichstellung zwischen den Geschlechtern noch sehr viel Luft nach oben ist und es an Aufklärung und Sensibilisierung fehlt.

Damit war der Grundstein gelegt für meine guten Vorsätze. Ich wollte dabei helfen, zu informieren und aufzuklären. Wie der Zufall es will, wurde eine Stelle beim Nationalen Frauenrat frei und ich wurde ausgewählt. Es gibt wohl keine andere Organisation hierzulande, die in puncto Chancengleichheit so viel Know-how hat und branchenübergreifend versucht, auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Was die guten Vorsätze für 2023 angeht, steht für mich erneut dieses Thema ganz oben.“

Flavio Giannotte, Fechter des Cercle Escrime Sud: Langsam, aber sicher ans Ziel

Foto: Team Bizzi

„Nachdem ich die Olympiade in Tokyo 2021 von zu Hause aus verfolgen musste, war eines für mich klar: Ich muss etwas an meinem Leben ändern, um meine Ziele zu erreichen! So hatte ich mir für das Jahr 2022 vorgenommen, nichts mehr bereuen zu wollen. Alles mit 200 Prozent durchzuführen. Das Ziel war es, mit dieser Einstellung das Maximum aus jedem einzelnen Tag zu schlagen. Ich wollte professioneller in meiner Profikarriere werden. Ein gewagtes Vorhaben, wie ich jetzt am Ende des Jahres 2022 feststellen muss.

Der Anfang war leicht! In den ersten Monaten war die Motivation größer als erwartet. Doch es verlangte immer mehr an Disziplin, um die Vorsätze zu halten. Der Vorsatz, bei jedem Training 200 Prozent zu geben, driftete ins Unmögliche ab. Meine persönliche Motivation und Laune gingen verloren. Ich bestrafte mich selbst zu sehr für jeden kleinen Fehler …

2023 will ich also aus meinem Fehler lernen! Ich will Spaß am Training empfinden, bei vollem Einsatz! Zu streng mit sich selbst zu sein und sich absolut keinen Fehler zu erlauben, ist nicht die Lösung. Es werden Tage kommen, an denen das Training härter ist, und es werden Tage kommen, an denen die Lust nicht präsent sein wird. Wenn man diese Tage jedoch mit einem Lächeln angeht und sich selbst ein erreichbares Ziel vor Augen hält, ohne zu streng mit sich selbst zu sein, kann man viel mehr aus einem schlechten Tag oder Training ziehen. So kommt man langsam, aber sicher an seine erreichbaren Ziele, was einen motiviert, weiterzumachen. Wenn man bis auf dieses Detail aufpasst, kann man auf eine längere Dauer konstantere Resultate bringen.“

Guy Daleiden, Direktor des Film Fund Luxembourg: Gute Vorsätze soll man nie abwürgen

Foto: Guy Jallay

„Meine Vorsätze 2022 im Privaten waren wie immer: Da alle gefassten Vorsätze des abgelaufenen Jahres nicht eingehalten wurden, erfolgte ein erneutes Aufgreifen für das Folgejahr.

Beruflich wurde 2022 der Vorsatz gefasst, in Zusammenarbeit mit meinem engagierten Film-Fund-Team die gesamte Luxemburger Filmbranche und ihre Werke entsprechend zu fördern und zu unterstützen, damit sie das nationale und internationale Ansehen erreichen, das sie verdienen. Schaut man sich die Nominierungen, die internationalen Preise und den Ruf unserer kleinen, aber feinen Industrie an, dann haben wir 2022 einen wesentlichen Teil dieser guten Vorsätze umgesetzt.

Für 2023 habe ich mir privat wieder die Vorsätze des letzten Jahres gesetzt, also es wurde wieder alles aufge- und verschoben. Beruflich wollen wir an der Stelle ansetzen, wo wir 2022 aufgehört haben, denn gute Vorsätze und Elan soll man nie abwürgen …“

Nora Back, Präsidentin des OGBL: Gerechtere Umverteilung des Reichtums im Blick

Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

„Jahresende, Zeit zum Rückblick? Persönlich brauche ich eigentlich keinen Neujahrstag, um mir gute Vorsätze zu nehmen, ich mache das jeden Tag und breche sie jeden Tag - zum Beispiel mir vorzunehmen, mich weniger zu stressen. Doch eigentlich war mir als Gewerkschaftlerin schon Anfang 2022 klar, was es dieses Jahr zu wahren gilt: den Index. Und es ist uns gelungen. Durch unermüdlichen gewerkschaftlichen Einsatz und mit viel Engagement und Mobilisierung ist es dem OGBL im September 2022 gelungen, unseren Indexmechanismus wieder ganz herzustellen und darüber hinaus gezielte Hilfen in der Krise für Arbeitnehmer und Rentner zu verhandeln.

Für das neue Jahr nehme ich mir vor, weiterhin meine ganze Energie auf professioneller Ebene einer gerechteren Umverteilung des Reichtums zu widmen. Mit dem Ziel einer größeren Gerechtigkeit, weniger sozialer Ungleichheiten und der Bewahrung unseres Planeten.

Da dieser Vorsatz jedoch relativ einfach und unkompliziert umsetzbar ist, stelle ich mich auf persönlicher Ebene einer viel größeren Herausforderung: Nämlich wie alle Jahre versuche ich 2023 endlich mein Gewicht auf Modelmaße zu reduzieren. Aber ernsthaft werde ich mir 2023 mehr Zeit für mich und meine Familie nehmen.“

Laura Miller, Kapitänin der Fußball-Nationalmannschaft: Die Coupe de Belgique gewinnen

Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

„Ich hatte mir im Jahr 2022 vorgenommen, in meiner freien Zeit mehr kleine Ausflüge zu machen. Und da ich in dem Moment verletzt war, hatte ich mir vorgenommen, schnell wieder auf dem Fußballfeld zu stehen, um auch die Coupe de Belgique zu gewinnen.

Dieses Jahr nehme ich mir vor, mich besser zu organisieren, und zwar in allen Bereichen. Auch möchte ich gut in meinem Examen abschneiden und meine Statistiken im Verein verbessern. Natürlich möchte ich 2023 die Coupe de Belgique gewinnen, da es mir dieses Jahr leider nicht gelungen ist.“

