Weil ihm Burger einer großen Fastfood-Kette deutlich kleiner erschienen als auf dem Foto in der Werbung, hat ein Anwalt in Florida geklagt.

Irreführende Werbung

Wie groß muss ein Whopper sein?

In Florida hat ein Anwalt Klage gegen den Fastfood-Riesen Burger King eingereicht. Sein Vorwurf: Die Kette täusche Kunden über die wahre Größe der von ihnen verkauften Lebensmittel. Konkret: Auf den Fotos in der Werbung sehe der Whopper, aber auch andere Produkte, um einiges größer aus als schließlich auf dem Tablett des Gastes. Der Kläger, Anthony Russo, merkt an: Erst seit knapp fünf Jahren sei das so. Vor September 2017, so die Klage, habe Burger King „fairer“ für seine Produkte geworben.



Der Whopper als konkretes Beispiel sei in Werbefotos 35 Prozent größer als in Wirklichkeit, auch sei zweimal soviel Fleisch darin zu sehen, wie aufs Tablett kommt. Als Zeugen nennt Russo Foodblogger, die auf YouTube Rezensionen über Fastfood veröffentlichen - und Nutzer, die sich auf Twitter über ihre Portionen beschweren.

Burger King dürfte dieser Rechtsstreit bekannt vorkommen: Bereits im Jahr 2010 war es in Großbritannien zu einem ähnlichen Rechtsstreit gekommen, bei dem es darum ging, dass Whopper „in echt“ sehr viel dünner seien als auf dem Foto.

