Wie Blutdruck und Schlaf das Demenzrisko beeinflussen

Christian Benedict von der Universität Uppsala untersucht den Einfluss von nächtlichem Bluthochdruck auf das Risiko, an Demenz zu erkranken.

Normalerweise sinkt der menschliche Blutdruck im Schlaf um etwa zehn Prozent ab. Dieses Phänomen wird auch „Dipping“ genannt. Bei manchen Menschen allerdings ist der Abfall geringer – oder sie haben nachts sogar einen höheren Blutdruck. Christian Benedict, Schlafforscher an der Universität Uppsala in Schweden, hat mit seinem Team untersucht, wie ein solches „Reverse Dipping“ das Risiko beeinflusst, an Alzheimer zu erkranken.

Christian Benedict, was genau haben Sie in Ihrer Studie untersucht?

Wir haben uns den Zusammenhang von nächtlichem Bluthochdruck und dem Risiko, an Demenz zu erkranken, angeschaut ...