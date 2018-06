Gilles Muller gegen Dan Spogen, Cécile Hemmen gegen Andy Schleck und Raphaël Stacchiotti gegen Jeff Strasser – so ein Auszug aus dem Line-up der bekannten Hobby- und Profisportler, die am Freitagabend beim „Obi's VIP Charity Match“ gegeneinander auf dem Spielfeld antraten.

Wettstreit der Promi-Kicker

Nicht nur in Russland rollt dieser Tage der Ball. Gilles Muller gegen Dan Spogen, Cécile Hemmen gegen Andy Schleck und Raphaël Stacchiotti gegen Jeff Strasser – so ein Auszug aus dem Line-up der bekannten Hobby- und Profisportler, die am Freitagabend gegeneinander auf dem Spielfeld antraten. Der ehemalige Nationaltorwart Marc Oberweis – genannt Obi – hatte gemeinsam mit dem FC Yellow Boys zu „Obi's VIP Charity Match“ geladen. Der Erlös der schweißtreibenden Spendenaktion kommt der Neonatologie der Kinderklinik und der Organisation „Hëllef fir kriibskrank Kanner“ zu



