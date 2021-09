Für eine Sonderausgabe der beliebten Show konnten die Verantwortlichen neben Thomas Gottschalk auch Michelle Hunziker gewinnen.

Kurze Rückkehr eines Klassikers

„Wetten, dass..." kehrt auf den Bildschirm zurück

(Sch) - 40 Jahre nach der ersten Ausgabe kehrt „Wetten, dass...“ mit einer Sonderausgabe auf die Bildschirme zurück. Am 6. November wird nicht nur Thomas Gottschalk (71) wieder in der legendären Show zu sehen sein, sonder auch seine Kollegin Michelle Hunziker (44), wie das ZDF am Montag mitteilte.

40 Jahre nach der ersten Ausgabe 1981 bringen wir am 6. November mit #wettendass das TV-Highlight des Jahres wieder auf den Schirm. 🥳 https://t.co/c885ffrttl — ZDF (@ZDF) September 27, 2021

Ursprünglich sollte die Sondersendung bereits im November 2020 laufen - musste aber pandemiebedingt verschoben werden.

„Es wird ein ,Wetten, dass..?', wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat. Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars. Dazu ein Moderator, der sich riesig darauf freut, in sein altes Wohnzimmer zurück zu kommen. Und wenn dann noch Michelle Hunziker die Bühne betritt, dann wissen alle, dass das der beste Platz für diesen Abend ist“, so Oliver Heidemann, Unterhaltungschef des ZDF .



Auch Moderator Thomas Gottschalk freut sich bereits: „Eine fränkische Karriere: Erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit ,Wetten, dass..?' in Nürnberg! Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern!“

