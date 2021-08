Im Rahmen von „Überflieger 2“ können Studierende aus Luxemburg Ideen für Experimente im Weltall einreichen.

Wettbewerb

Versuchsanordnungen aus Luxemburg für den Weltraum

(LW) - „Überflieger 2“ – das ist der Name eines Wettbewerbs für Weltraumexperimente auf der ISS, der von der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Luxembourg Space Agency (LSA) organisiert wird.

Dabei können Studierende von Hochschulen in Deutschland und Luxemburg bis 15. Oktober eigene Experimentideen einreichen. Die Experimente der Gewinner werden zur Internationalen Raumstation ISS transportiert und dort durchgeführt.

Genaue Vorgaben

Vorher allerdings müssen die Nachwuchsforscherinnen und -forscher die Experimente selbst entwerfen, aufbauen und austesten. Zu den Bedingungen des Wettbewerbs gehöre die Vorgabe, dass die Versuchsanlagen in einen vorgefertigten Container von zehn mal zehn mal 20 Zentimetern passen müssen, wie es in einer Mitteilung heißt. Außerdem sollen die Experimente ohne Eingriffe der Astronauten funktionieren und die besondere Umgebung der ISS – wie etwa Schwerelosigkeit oder Weltraumstrahlung – nutzen. Insgesamt werde es drei Gewinnerexperimente aus Deutschland und eines aus Luxemburg geben.

„Der Aufbau von Fachwissen und die Förderung von Nachwuchs in der Raumfahrtindustrie sind sehr wichtig für die Entwicklung dieses Bereichs in Luxemburg, aber auch auf internationaler Ebene. Bob Lamboray, Projektleiter von „Überflieger 2“ bei der LSA

Die Auswahl trifft eine Expertenjury. Unter allen Einsendungen wählt sie die acht besten deutschen und vier besten luxemburgischen Experimentvorschläge aus. Die jeweiligen Teams bekommen die Möglichkeit, der Jury ihre Ideen ausführlich zu präsentieren. Dabei müssen sie sich auch den Fragen der Juroren stellen.

Vor Ort beim Raketenstart

Die Gewinner erhalten finanzielle Unterstützung und technische Beratung für die Umsetzung ihrer Ideen. Über einen Zeitraum von zwölf bis 15 Monaten werden sich die Teams mit dem Bau der Experimente beschäftigen, die Ende 2022 oder Anfang 2023 zur ISS starten, wo sie anschließend mindestens 30 Tage betrieben werden. Zusätzlich dürfen die Teams beim Raketenstart ihrer Experimente am Startplatz dabei sein.

Der erste Überflieger-Wettbewerb fand bereits von 2016 bis 2018 statt, damals konnten sich nur Studierende von deutschen Hochschulen bewerben. Durch die Kooperation der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR und der LSA wird „Überflieger 2“ nun ausgeweitet.

„Der Aufbau von Fachwissen und die Förderung von Nachwuchs in der Raumfahrtindustrie sind sehr wichtig für die Entwicklung dieses Bereichs in Luxemburg, aber auch auf internationaler Ebene“, so Bob Lamboray, Projektleiter von „Überflieger 2“ bei der LSA. „Umso wichtiger ist es für uns, auf das unternehmerische und wissenschaftliche Potenzial des Weltraums aufmerksam zu machen. Wir freuen uns daher sehr, dass nun auch Studierenden aus Luxemburg am Wettbewerb teilnehmen können.“

Weitere Informationen und Teilnahme in Internet unter www.ueberflieger.space.

