Schon zehn Tote bei Stierfesten in Spanien

Blutvergießen bei Stiertreiben in Spanien Tod auf dem Volksfest

Stiertreiben ist in Spanien in Tausenden Orten ein fester Bestandteil der Volksfeste. In diesem Sommer kamen dabei ungewöhnlich viele Menschen ums Leben. Die Veranstalter sprechen von einem Zufall, die Fans des Spektakels meinen: „Ein Null-Risiko gibt es nicht.“