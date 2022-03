Prinz Josef-Emanuel von Liechtenstein gab seiner Freundin am Wochenende das Jawort. Auch Mitglieder der großherzoglichen Familie waren zugegen.

Panorama 7

Prinzenhochzeit in Kolumbien

Wenn Liechtenstein feiert, ist Luxemburg nicht fern

Michael JUCHMES Prinz Josef-Emanuel von Liechtenstein gab seiner Freundin am Wochenende das Jawort. Auch Mitglieder der großherzoglichen Familie waren zugegen.

(LW) - Eine Hochzeit am anderen Ende der Welt - zumindest gefühlt - lockte auch einige Mitglieder der großherzoglichen Familie in die weite Ferne: Prinz Josef-Emanuel von Liechtenstein, Sohn von Prinzessin Margaretha von Liechtenstein - der Schwester des Großherzogs - und Prinz Nikolaus von Liechtenstein ging am Freitagabend (Samstag hiesiger Zeit) in der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena de Indias den Bund fürs Leben ein.

Die Wahl auf Kolumbien als Ort fiel nicht ohne Grund: Der 32-jährige Cousin von Erbgroßherzog Guillaume und seinen Geschwistern sowie Neffe von Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein gab einer Kolumbianerin das Jawort: Claudia „CloClo“ Echavarría. Der in Belgien geborene Prinz feiert damit die dritte Hochzeit in der Familie innerhalb von nur einem Jahr: Auch seine Schwestern traten erst vor einigen Monaten vor den Altar - Maria Anunciata (36) und Prinzessin Marie-Astrid (34) heirateten im Juni beziehungsweise September des vergangenen Jahres.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Prinzessin Claire mit Prinz Felix. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Prinzessin Claire mit Prinz Felix. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst Prinz Jean von Luxemburg mit Tochter Prinzessin Marie-Gabrielle von Nassau und ihrem Ehemann. LUXPRESS / Jean-Claude ERNST Das Brautpaar mit Familienangehörigen. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst Prinz Sébastien und Prinzessin Alexandra. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst Großherzog Henri. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst Das Brautpaar Claudia "Cloclo" Echavarria und Prinz Josef-Emanuel von Liechtenstein. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst

Zur Hochzeit geladen waren zahlreiche europäische Adelige und bekannte Persönlichkeiten. Aus Luxemburg reiste etwa Großherzog Henri an - zusammen mit seinen Kindern Félix (mit Claire), Alexandra und Sébastien. Verstärkt wurde das luxemburgische Team durch Prinz Guillaume und Prinzessin Sibilla sowie Prinz Jean und Prinzessin Diane von Luxemburg. Weitere bekannte Persönlichkeiten wie Prinz Konstantin von Bayern (mit Frau Deniz) oder Maria-Laura, Joachim und Luisa von Belgien ergänzten die illustre Gästeschar.

Der Großherzog auf der Weltausstellung Großherzog Henri besichtigte am Dienstag nicht nur den luxemburgischen Pavillon in Dubai.

Das Paar gab sich das Jawort in der Iglesia de San Pedro Claver im Zentrum der kolumbianischen Großstadt, die am Atlantischen Ozean liegt. Die Kirche, die von Ende des 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts errichtet wurde, ist für die Braut, die selbst im Mode-Bereich tätig ist, kein unbekannter Ort: Ihr Bruder Felipe Echavarría ging dort 2014 den Bund fürs Leben ein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.