Wenn Liebe Zeit braucht

27 Jahre, nachdem sie gemeinsam die Schulbank gedrückt hatten, begegneten sich Joëlle und Mike zufällig wieder. Ihre Wege sollten sich fortan nicht mehr trennen.

Dieser Artikel erschien in der Télécran-Ausgabe vom 19. September. Die neue Ausgabe erscheint am 02. Oktober (siehe nachfolgendes Cover).

Von Kerstin Smirr



Bei manchen schlägt die Liebe blitzartig ein. Bei Joëlle Muller und Mike Hut brauchte sie viele Jahre. Und kam dann mit voller Wucht. Einst hatten sie die gleiche Schulklasse im Lyzeum besucht. Im Anschluss verloren sie sich aus den Augen, um sich 27 Jahre später zufällig in einem kleinen Café wiederzusehen. „Er saß am Tresen. Ich bin zu ihm hin und wir sind ins Gespräch gekommen“, sagt Joëlle. Im Laufe des Abends habe er erzählt, dass er auf Partnersuche sei. „‚Das trifft sich gut‘, habe ich ihm geantwortet, ‚denn ich suche einen Mann‘“. Am nächsten Abend verabredeten sie sich zum Essen und aus den beiden Mittvierzigern wurde direkt ein Paar.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. „Wir haben von Anfang an über eine Heirat gesprochen. Das war uns sehr schnell klar. Eine Hochzeit festigt eine Verbindung. Da ist ein Mensch, zu dem man gehört“, sagt Joëlle. Auch für ihn war ein Ja-Wort selbstverständlich: „Wir lieben uns einfach.“



Es war gar nicht so einfach, in der Badehose den Ring vom Boot zu bringen.

Zwei Jahre nach ihrem Wiedersehen im Café machte Mike seiner Freundin während eines Thailand-Urlaubs den Heiratsantrag. Während einer Inseltour mit dem Boot legten sie einen Stopp an einem Strand ein, wo er ihr die Frage aller Fragen stellte. „Es war gar nicht so einfach, in der Badehose den Ring vom Boot zu bringen“, erzählt er lachend. Für ihre Verlobung hatte er sich einen besonderen Moment ausgesucht. Es war genau der Tag, an dem Joëlles Eltern ihre Goldene Hochzeit gefeiert hätten, wenn ihr Vater noch am Leben wäre.

Inzwischen blicken die beiden auf eine gelungene Hochzeitsfeier zurück. Am 24. August haben sie sich in Diekirch standesamtlich trauen lassen. Die Nacht zuvor verbrachte Joëlle ganz traditionell bei ihrer Mutter und ließ sich am Tag der Heirat von ihrem Bräutigam abholen. Er trug einen klassischen Anzug, sie eine elegante, weiße Robe mit Spitze. „Ein Prinzessinnenkleid hätte nicht zu mir gepasst. Ich wollte es schlicht“, sagt sie. „Ich habe mir ein strenges Budget gesetzt. Das Geld haben wir lieber in unsere Hochzeitsreise investiert.“

7 Auch wenn es nicht so aussieht: Mike Hut und Joëlle Muller beschreiben ihre Hochzeit als traditionell und ruhig. Foto: Maddox Arts Picture (Steve Schaus)

Die Feier sei sehr persönlich gewesen, erinnert sich Joëlle, denn viele Freunde und Verwandte hätten sich eingebracht. Bei dem Fest wirkten auch ihre Kinder, die im Teenageralter sind, mit. Mike ist Vater von zwei Söhnen aus einer früheren Ehe, Joëlle Mutter einer Tochter. Ein langjähriger Freund machte die Fotos.

Er hatte schon mit den Tränen zu kämpfen.

Der Chor, in dem Joëlle singt, brachte den Frischvermählten ein Ständchen dar. Und auch die Braut selbst ließ es sich nicht nehmen, Mike mit einem Lied zu überraschen. „Just the way you are“ von Billy Joel sollte es sein. „Er hatte schon mit den Tränen zu kämpfen“, sagt die 45-Jährige über diesen emotionalen Moment, der nicht nur dem Paar, sondern auch den Gästen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

