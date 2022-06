Und weiter geht’s: Auch zur zweiten „Garden Party“ auf Schloss Berg konnte das großherzogliche Paar erneut zahlreiche Gäste begrüßen.

Panorama 16

„Garden Party“ auf Schloss Berg

Wenn der Großherzog erneut einlädt

Und weiter geht’s: Auch zur zweiten „Garden Party“ auf Schloss Berg konnte das großherzogliche Paar erneut zahlreiche Gäste begrüßen.

(LW) – Die erste Party am Dienstagabend, die zweite am Donnerstagabend - weiter geht der Feiermarathon auf Schloss Berg: Zur zweiten Gartenparty in der großherzoglichen Residenz konnten die Gastgeber wieder Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft begrüßen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Die Gastgeber - Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa - sowie Erbgroßherzog Guillaume, Erbgroßherzogin Stéphanie und Prinz Félix nutzten erneut die Gelegenheit, um mit vielen Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder des Abends:

9 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Das Schloss in seiner heutigen Form, in dessen Garten sich zahlreiche gut gelaunte Partygäste tummelten, wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Es ist seit 1934 Staatseigentum – wird aber dem Großherzog als Residenz zur Verfügung gestellt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.