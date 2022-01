... dann tut er das wahrscheinlich nicht ohne Grund. Den überraschten Zuschauern gefiel die "spontane" Einlage trotzdem.

Überraschungsauftritt in New York

Wenn Bill Murray im Stadtpark singt...

Tom RÜDELL ... dann tut er das wahrscheinlich nicht ohne Grund. Den überraschten Zuschauern gefiel die "spontane" Einlage trotzdem.

Da staunten die Spaziergänger im New Yorker Washington Square Park nicht schlecht: Der ältere Herr in Allerweltskleidern, der da an einem sonnigen Januartag ans Mikro trat, Gedichte vortrug und, begleitet von einem Streichtrio, Lieder aus der West Side Story sang, war der Hollywood-Schauspieler Bill Murray („Ghostbusters“, „Lost in Translation“).

Mit tief in die Stirn gezogener Wollmütze und für die Tarnung perfekt geeigneter Corona-Maske ist Murray tatsächlich zunächst nicht zu erkennen, als er zu den bereits platzierten Musikern ans Mikro tritt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Zur Aufführung vor einem begeisterten Publikum kam dann ein auf New York zugeschnittenes Programm: „It ain't necessarily so“ aus George Gershwin's Jazzoper „Porgy and Bess“, eine Rezitation des Gedichts „Dog“ des kürzlich verstorbenen New Yorker Beat-Poeten Lawrence Ferlinghetti sowie zwei Songs aus der „West Side Story“: „America“ und „I feel pretty“. Danach, so ist zu lesen, beendete die Polizei das impromptu-Konzert aus Lautstärkegründen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Und warum das alles? Dass Videos der Gesangseinlagen auf diversen Plattformen auftauchen würden, war vorauszusehen; dass es aber auch Sequenzen gibt, die zeigen, wie Murray sich aus einigen Metern Entfernung auf den Weg zu seiner „Bühne“ macht und mit Leuten hinter der Kamera bespricht, wie er es anstellen will, nicht aufzufallen, lässt schon durchblicken, dass die Aktion nicht ganz spontan passierte.

„Ärger hatte ich schon in der Schule viel“ Schauspieler Bill Murray über die Arbeit mit Wes Anderson, Spontanität und die Vorteile des Berühmt seins.

Und richtig, im Publikum fanden sich nicht nur Passanten, sondern auch die Macher von Murrays neuestem Film - einer Dokumentation über ein Konzert auf der Akropolis in Athen, wo Murray mit genau den Musikern aus dem „Spontanauftritt“ seine aktuelle Liveshow „New Worlds“ auf die Bühne bringt. Eine virale Werbeaktion also. Was der Qualität der Darbietung und dem Überraschungsmoment aber keinen Abbruch tut.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.