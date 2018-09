An diesem Sonntag wäre Romy Schneider 80 Jahre alt geworden. Doch ihr Leben war kürzer. Die Nachricht von ihrem Tod im Mai 1982 bestürzte Millionen.

Panorama 3 Min.

Wen die Götter lieben

An diesem Sonntag wäre Romy Schneider 80 Jahre alt geworden. Doch ihr Leben war kürzer. Die Nachricht von ihrem Tod im Mai 1982 bestürzte Millionen.

von Rainer Holbe



„Wen die Götter lieben, den nehmen sie früh zu sich“, sagen Dichter, Maler und Schauspieler, wenn einer von ihnen in noch jungen Jahren dahinscheidet. Diese Erkenntnis gilt auch für Romy Schneider, die mit 43 Jahren an einem Herzversagen gestorben ist. Es waren so großartige Filme wie „Mädchen in Uniform“ oder „La Passante du Sans-Souci“, die Herz und Verstand des Kinopublikums gefangen nahmen. Es waren aber auch die schicksalhaften Verflechtungen eines Schauspielerdaseins mit dem ganz privaten, nicht öffentlichen Leben.

Als „Kaiserin“ zum Ruhm

Die Rolle der österreichischen Kaiserin „Sissi“ hat Romy Schneider berühmt gemacht, als Partnerin an der Seite von Alain Delon und Michel Piccoli wurde sie zur meistfotografierten Schauspielerin Europas, ein Mythos schon zu Lebzeiten. Sie drehte Filme mit Regisseuren wie Luchino Visconti und Claude Sautet, spielte vor verwöhntem Theaterpublikum in Paris „Dommage qu’elle soit une putain“ und drehte mit Helmut Berger „Ludwig II.“ Auf der Leinwand bestach sie durch ihre ungebrochene Schönheit, Lebensenergie und menschliche Tiefe.

Nach ihrem Tod erschienen unzählige Biografien, darunter die der Feministin Alice Schwarzer. In der ARTE-Dokumentation „Ein Abend mit Romy“ zum 80. Geburtstag der Schauspielerin veröffentlichte die Journalistin dieser Tage zum ersten Mal Teile eines Interviews, in dem Romy Schneider ausführlich über ihr gestörtes Verhältnis zu ihrer Mutter Magda Schneider berichtete und über die Nachstellungen ihres Stiefvaters, die sie als junges Mädchen erdulden musste.

Wenige Auszüge aus den Tonbandprotokollen verwendete Schwarzer bereits für die Biografie „Romy Schneider – Mythos und Leben“. Die meisten Passagen hielt sie jedoch 40 Jahre unter Verschluss. „Ich habe mit der Veröffentlichung so lange gewartet, weil Romy an diesem Abend sehr schnell nicht mehr mit der Journalistin geredet hat, sondern mit der Frau, die ihr zuhörte.“ Romy Schneider fühlte sich von Alice Schwarzer verstanden, vertraute ihr Dinge an, die bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt waren.



Nachdenklich: Romy Schneider stand dem gesamten Medienzirkus – vor allem der deutschen Presse – kritisch gegenüber. „Das meiste, was über mich geschrieben wurde, sind Lügen“, lautet eine ihrer Aussagen zu diesem Thema. Foto: Gerhard Rauchwetter/dpa

Mysteriöser Tod

Auch in diesen Tagen ist wieder viel vom „Mythos Romy Schneider“ zu lesen, von ihrem turbulenten Weg vom strahlenden Filmstar bis zum mysteriösen Tod. Gesicherte Auskünfte über ihr Leben geben Notizen von eigener Hand, Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. So notiert die junge Romy: „Eigentlich ist es ein hässlicher Beruf – Filmschauspielerin. Schauspielerin! Es ist wie ein Gift, das man schluckt und an das man sich gewöhnt und das man doch verwünscht.“

Als Rosemarie Magdalena Albach wuchs die Tochter der Schauspielereltern Wolf Albach-Retty und Magda Schneider im Haus Mariengrund bei Berchtesgaden gemeinsam mit den Großeltern auf. Ihre Schuljahre verbrachte sie im Internat unter der Obhut katholischer Schwestern. Ihre erstaunliche Karriere ist oft erzählt worden: Mit 15 Jahren spielte sie an der Seite des Vaters in „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ ihre erste Rolle, es folgten die drei „Sissi“-Filme über das Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth.



Mutter Magda führte die Tochter an der langen Leine. Romy entfloh gen Frankreich und landete dort in den Armen des Jungschauspielers Alain Delon. Ihm als Partner verdankt sie die erste ernst zu nehmende Rolle in „La Piscine“. Der Durchbruch. Fortan boten ihr die französischen Produzenten Rollen an, in denen sie nicht mehr die zuckersüße Kaiserin, sondern – wie in „Le vieux fusil“ – eine von der SS ermordete Arztfrau spielte. Die deutsche Presse reagierte empört, ihr Romy-Bild hatte Risse bekommen.



Junges Glück: Sie lernte Alain Delon 1958 kennen und lieben. Foto: Georg Göbel/dpa

Letzte Aufnahmen

Romy und die Männer – das ist fürwahr ein eigenes Kapitel. Nach Delon kam der Schauspieler und Regisseur Harry Meyen, danach die Ehe mit dem neun Jahre jüngeren Daniel Biassini. Romy – der Filmstar – sehnte sich nach einem harmonischen Leben als Ehefrau und Mutter. Schließlich waren es ihr Sohn David und ihre Tochter Sarah, die ihrem Dasein endlich Halt gaben.

Doch die Idylle zerbrach, als David im Alter von 14 Jahren in ein Eisengitter stürzte und starb. Zwei Jahre zuvor hatte sein Vater Harry Meyen sein Leben selbst beendet. Verzweifelt stürzte sich Romy Schneider bis zur Erschöpfung in immer neue Projekte. Die letzten Bilder von ihr und ihrer Tochter Sarah machte der „Stern“-Fotograf Robert Lebeck in Paris. Drei Monate später starb ihr Sohn. Während dieser Zeit drehte die Schauspielerin ihren letzten Film „La Passante du Sans-Souci“. Die umjubelte Premiere überlebte sie nur wenige Wochen.