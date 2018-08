Für etwa eine halbe Stunde am Freitagabend sahen Facebook-Nutzer weltweit nicht ihre Updates, Fotos oder Chatnachrichten, sondern eine weiße Seite: Das soziale Netzwerk war nicht zu erreichen.

Weltweite Störung: Facebook für 30 Minuten "down"

Tom RUEDELL Für etwa eine halbe Stunde am Freitagabend sahen Facebook-Nutzer weltweit nicht ihre Updates, Fotos oder Chatnachrichten, sondern eine weiße Seite: Das soziale Netzwerk war nicht zu erreichen.

Am Freitag gegen 18.20 Uhr ging nichts mehr: Die Desktopversion des beliebten sozialen Netzwerkes war nicht mehr abrufbar. Statt Updates, Fotos oder Chatnachrichten sahen Nutzer weltweit nur eine weiße Seite.

Die Website allestörungen.de zeigt auf ihrer Störungskarte die Verbreitung des Problems: Demnach sind Ost- und Westküste der USA heftig betroffen, aber auch in ganz Europa sowie in Teilen Südamerikas geht am frühen Freitagabend nichts. Gegen 18.50 Uhr war zumindest in Luxemburg wieder alles beim Alten.

Das Unternehmen selbst äußerte sich bislang nicht zu möglichen Ursachen.