Weltrekord im Hunsrück

Fast 400 Kinder fahren mit dem Bobbycar zur Autorenlesung

Im Hunsrück wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt: 382 Kinder rutschten, schlitterten und rollten zu einer Open-Air-Lesung.

(dpa) - Mehrere Hundert Kinder haben in der Hunsrück-Gemeinde Morbach in einem Kinderfahrzeug-Drive-in einer Autorenlesung gelauscht und damit einen Rekord aufgestellt. Die kleinen Zuhörer saßen am Freitag auf Fahrzeugen wie Bobbycars, Rutschautos, Dreirädern, Kettcars oder Seifenkisten, um eine Autokino-Veranstaltung zu imitieren, wie das Rekord-Institut für Deutschland (RID) mitteilte. Damit sei in dem Ort im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Weltrekord aufgestellt worden.

8 Seifenkisten, Bobbycars oder Dreiräder: Fast 400 Kinder lauschten der Lesung am Freitag in unterschiedlichen Fahrzeugen. Foto: Harald Tittel/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Seifenkisten, Bobbycars oder Dreiräder: Fast 400 Kinder lauschten der Lesung am Freitag in unterschiedlichen Fahrzeugen. Foto: Harald Tittel/dpa Rekordrichter Olaf Kuchenbecker (Rekord Institut für Deutschland) geht zählend durch die Gruppe der Kinder, die beim neuen Weltrekord im Vorlesen im Kinderfahrzeuge Drive-In anwesend sind. Foto: Harald Tittel/dpa Einige Kinder kamen bestens ausgerüstet mit Käppi und Warnweste. Foto: Harald Tittel/dpa Kinder sitzen beim neuen Weltrekord im Vorlesen vor Kindern im Kinderfahrzeuge Drive-In in ihren unterschiedlichen Vehikeln. Foto: Harald Tittel/dpa Der eindeutige Favorit des Tages war das rote Bobbycar. Foto: Harald Tittel/dpa Rekordrichter Olaf Kuchenbecker (M, Rekord Institut für Deutschland) überreicht Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel (l) die Weltrekordurkunde im Vorlesen im Kinderfahrzeuge Drive In. Foto: Harald Tittel/dpa Auch Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel hockt erzählend vor fast 400 Kindern beim neuen Weltrekord im Vorlesen im Kinderfahrzeuge Drive-In auf einem Bobbycar. Foto: Harald Tittel/dpa Stefan Gemmel liest aus einem seiner Bücher vor. Foto: Harald Tittel/dpa

Insgesamt 382 Kinder waren laut RID zur Lesung gekommen - 250 Kinder hätten schon für die neue Bestleistung ausgereicht. Initiiert hatte die Veranstaltung der Autor bei der Lesung, Stefan Gemmel. Er erhielt eine Weltrekordurkunde, die Aktion wurde ins RID-Rekordregister eingetragen.

Das RID ist nach eigenen Angaben das deutschsprachige Pendant zum international ausgerichteten Guinness-World-Records-Buch aus London. Das Institut sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an.

Dieser besondere Tag neigt sich dem Ende zu. Ich habe Urkunde und Bobby-Car nach Hause gebracht und bin überglücklich und müde. Oder glücklich und übermüdet? Wie auch immer: Dieser Tag war besonders wertvoll. Wenn ich an all die lachenden Kindergesichter denke ... Hach ... Seufz. pic.twitter.com/BPpYMbrdh7 — Stefan Gemmel (@St_Gemmel) July 9, 2021