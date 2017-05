(hay) - Am 1. September 2014 war es soweit: Yannis Bastian zog mit seinem vollgepackten Fahrrad in die weite Welt hinaus. Sein Vorhaben: Er wollte in 18 Monaten die Welt umrunden. Doch am Ende waren es zweieinhalb Jahre, die er unterwegs war. Die Tour, auf der er übrigens auch Spendengelder für die Stiftung „Kriibskrank Kanner“ sammelte, führte Yannis durch Europa, Asien, Australien, Nord- und Südamerika.

Insgesamt legte der großgewachsene junge Mann aus Berburg 32 187 Kilometer zurück – Teile davon in Begleitung von Reisenden, die er entweder per Zufall vor Ort oder über das Internet kennenlernte ...