Weltraumschrott: Absturz von Raumlabor „Tiangong 1“ nachts erwartet

Zwischen 22 und 5 Uhr in der Nacht zum Montag fällt das chinesische Weltraumlabor "Tiangong 1" auf die Erde. Der genaue Ort, an dem die rund drei Tonnen Schrott aufkommen, ist nicht vorherzusagen. Luxemburg wird es aber nicht sein.

(dpa) - Das chinesische Raumlabor „Tiangong 1“ wird voraussichtlich zwischen 22 Uhr und 5 Uhr Mitteleuropäischer Zeit am 2. April in Einzelteilen auf die Erdoberfläche herabfallen. Davon geht der Experte Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa aus, wie er am Sonntag sagte. Von der ursprünglich 8,5 Tonnen schweren Raumstation treffen etwa 1,5 bis 3,5 nach dem Eintritt in die Atmosphäre auf die Erde.

Ein genauer Ort sei nicht zu prognostizieren. Nach dem Eintritt in die Atmosphäre werden laut Krug die Einzelteile des Weltraummülls auf einem Abschnitt von rund 1000 Kilometern Länge niederstürzen. Weil aber „Tiangong 1“ noch mehrere Male in 160 Kilometer Höhe mit 27.000 Kilometern pro Stunde die Erde umrunde, sei eine Vorhersage derzeit unmöglich.

Sicher sei aber nach wie vor, dass der Weltraumschrott in einem Band von 43 Grad nördlicher Breite (dort liegt etwa Marseille) und 43 Grad südlicher Breite (dort liegen etwa Argentinien oder Australien) auf die Erde treffe. Luxemburg wäre davon nicht betroffen.