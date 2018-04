Der deutsche Schauspieler und Schriftsteller Hardy Krüger feiert am Donnerstag seinen 90. Geburtstag.

Weltenbummler mit düsterer Vergangenheit

Der deutsche Schauspieler und Schriftsteller Hardy Krüger feiert am Donnerstag seinen 90. Geburtstag.

Von Rainer Holbe

Mit Filmen wie "The Flight of the Phoenix", "Hatari" oder "Die Brücke von Arnheim" avancierte Hardy Krüger zum internationalen Filmstar. Er lebte in Frankreich und Hollywood, hatte eine Farm in Afrika, drehte Reisereportagen für das Fernsehen und schrieb sechzehn Bücher. Heute lebt er mit seiner dritten Frau Anita abwechselnd in Kalifornien und Hamburg. Und wird auf den Tag genau 90 Jahre alt.



Hardy ist ein Berliner Kind. Als Sohn des Ingenieurs Max Krüger und seiner Ehefrau Auguste wurde er im Stadtteil Wedding geboren. Getauft als Eberhard August Franz Ewald nannte er sich erst nach dem Krieg Hardy. Es war eine sorgenfreie Kindheit mit den Kumpels auf der Straße und in den Hinterhöfen. Bis der Vater – ein glühender Anhänger des Nazi-Regimes – beschloss, den Sohn auf ein nationalsozialistisches Internat zu schicken. Als dreizehnjähriger Hitler-Junge wurde Hardy zum begeisterten Anhänger des "Führers". Zwei Jahre vor Kriegsende wurde er für den Film entdeckt. Zusammen mit Dietmar Schönherr spielte er in dem Epos "Junge Adler". In den Studios klärten ihn ältere Kollegen über die Machenschaften der Nationalsozialisten auf, berichteten von Konzentrationslagern. Dem jungen Krüger imponierte es, dass Filmstars wie Hans Söhnker und Albert Florath unter Lebensgefahr jüdischen Mitbürgern zur Flucht aus Deutschland verhalfen.

Zum Tode verurteilt

Krüger – als blonder sportlicher Recke das Idealbild des Regimes – konnte es dennoch nicht verhindern, dass er kurz vor Ende des Krieges noch zur Waffen-SS eingezogen wurde. Wegen "Feigheit vor dem Feind" verurteilte ihn ein Kriegsgericht zum Tod. "Ich war 16, sah aber aus wie zwölf. Vielleicht wollte der SS-Mann, der sich meiner Exekution widersetzte, nicht für den Tod eines Kindes verantwortlich sein. Er hat mich zu seinem Melder gemacht und rausgejagt im größten Bombenhagel. Er überließ es wohl lieber dem Schicksal, ob und wann ich sterbe", erinnert sich Krüger.

Er flüchtete, versteckte sich in den Tiroler Wäldern und stellte sich bei Kriegsende der US-Armee. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft versuchte er sein Glück als Statist im Hamburger Schauspielhaus. Auch im deutschen Nachkriegsfilm konnte er mit kleineren Rollen punkten. Bald schon gelang ihm der Sprung über den Ozean. Krüger spielte an der Seite von John Wayne in "Hatari" und neben Richard Burton in "The Wild Geese".

8 Der deutsche Schauspieler Hardy Krüger mit seiner Ehefrau Francesca und den Kindern Sohn Hardy (l) und Tochter Malaika an den Händen auf dem Gelände seiner Farm Momella-Game-Lodge in Tansania im Jahre 1970. Foto: dpa

Überall zu Hause

Das Etikett des Weltenbummlers haftete dem Schauspieler recht früh an. Er lebte in einem Blockhaus in Kalifornien, betrieb eine Farm zu Füßen des Kilimandscharo, hatte eine Wohnung in Paris und ein ständiges Appartement im Berliner "Hotel Adlon". Doch sein liebster Platz war jahrzehntelang über den Wolken im Cockpit des eigenen Flugzeuges.

Krügers Erfahrungen als Globetrotter flossen in Fernsehserien wie "Hardys Bordbuch" und in seine zahlreichen Romane und Erzählungen ein. Gemeinsam mit Ehefrau Anita beschrieb er sein vierzigjähriges Eheleben in dem Buch "Aufatmen". Die gebürtige Amerikanerin lernte er in Israel kennen. Mit ihr bereiste er den gesamten Globus. Inzwischen ist Sohn Hardy Krüger jr. längst so berühmt wie der Vater. Und auch Krügers Tochter Christiane ist Schauspielerin geworden.

Trotz des hohen Alters hat Krüger keine Angst vor dem Ende seines Lebens. "Mit dem Tod bin ich aufgewachsen. Lag unter den Trümmern eines Hauses, war an der Front, stand vor einem Kriegsgericht. Ich hatte mich an den Tod gewöhnt. Jetzt gewöhne ich mich dran, 90 zu werden", sagt er im Interview. Eine selbstgewählte Mission gilt es jedoch noch zu erfüllen: "Ich habe Verantwortung als einer der letzten Zeugen an eine unheilvolle Epoche. Und ich möchte dazu beitragen, dass so etwas nie wieder passiert".