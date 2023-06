Dem früheren TV-Star Bill Cosby droht ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Neun Frauen haben Klage eingereicht.

70er bis 90er Jahre

Weitere Klage gegen Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs

(dpa) - Dem früheren TV-Star Bill Cosby droht ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Neun Frauen haben im US-Staat Nevada Klage gegen den 85-Jährigen eingereicht. Darin werfen sie Cosby vor, er habe sie betäubt oder mit Alkohol willenlos gemacht und sie dann sexuell missbraucht, berichtete der Sender CNN am Donnerstag. Diese Vorfälle sollen sich ab Ende der 70er bis Anfang der 90er Jahre zugetragen haben.



Erst kürzlich war in Nevada ein Gesetz in Kraft getreten, das Verjährungsfristen für Fälle von sexuellem Missbrauch abschaffte. Auch andere Staaten, darunter New York und Kalifornien, haben derartige Gesetzesänderungen vorgenommen.

Cosby weise diese Vorwürfe „vehement“ zurück, teilte sein Sprecher Andrew Wyatt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Frauen würden Anschuldigungen erfinden, um sich damit möglicherweise Geld und Medienruhm zu verschaffen, hieß es in Wyatts Mitteilung.

Mehr als 60 Frauen haben Vorwürfe erhoben

Unter den Klägerinnen ist das Ex-Model Janice Dickinson. Die 68-Jährige hatte früher schon gesagt, sie sei von Cosby in den 80er Jahren vergewaltigt worden. 2018 hatte sie als Zeugin in einem Strafprozess gegen Cosby im US-Staat Pennsylvania ausgesagt.

Jahrzehntelang war Bill Cosby ein Superstar im US-Fernsehen. Die #MeToo-Bewegung aber brachte die andere Seite des Mannes ans Licht.

Die Jury sah es damals als erwiesen an, dass Cosby 2004 eine Frau mit Tabletten hilflos gemacht und dann sexuell genötigt hatte. Der einstige Sitcom-Star („Die Bill Cosby Show“) erhielt eine mehrjährige Haftstrafe, doch nach rund drei Jahren im Gefängnis kam er 2021 frei. Wegen eines Verfahrensfehlers war die Verurteilung überraschend gekippt worden.

Mehr als 60 Frauen haben Cosby in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Zuletzt reichte eine 80-jährige Frau Anfang Juni in Los Angeles eine Zivilklage ein. Das ehemalige „Playboy“-Model wirft Cosby vor, er habe sie 1969 bei einem Restaurantbesuch mit Tabletten betäubt und dann vergewaltigt.

