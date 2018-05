In kaum einem Land Europas leben, zumindest prozentual gesehen, so viele Menschen aus dem Ausland wie in Luxemburg. Viele hat es aus rein beruflichen Gründen hierher verschlagen – so wie die Mitarbeiter des Verlagshauses Saint-Paul, die von ihren Erlebnissen berichten.

Weit weg und doch zuhause

Michael JUCHMES In kaum einem Land Europas leben, zumindest prozentual gesehen, so viele Menschen aus dem Ausland wie in Luxemburg. Viele hat es aus rein beruflichen Gründen hierher verschlagen – so wie die Mitarbeiter des Verlagshauses Saint-Paul, die von ihren Erlebnissen berichten.

Die Zahlen sprechen für sich: 602 000 Menschen leben im Großherzogtum. 48 Prozent davon – rund 289 000 – besitzen nicht die luxemburgische Staatsbürgerschaft. Portugiesen, die seit vielen Jahrzehnten zwischen Mosel und Ardennen eine Heimat gefunden haben, stellen mit 16 Prozent die größte Gruppe dar, gefolgt von Franzosen, Italienern, Belgiern und Deutschen. 7,8 Prozent der Einwohner – das sind in etwa 47 000 Menschen – stammen aus den übrigen EU-Staaten.

Ein Großteil der Menschen aus dem EU-Raum, die Luxemburg als ihre neue Heimat nennen, sind aus beruflichen Gründen ins Land gezogen ...