Weihnachtsmänner laufen um die Wette

Achtung, Weihnachtsmann! Am Sonntag liefen motivierte Santa-Run-Läufer in rot gekleidet mit weißen Bärten durch die schneebedeckten Straßen der Hauptstadt. Hier die Bildergalerie.

Wer dachte, am Samstag in der Stadt bereits alle eifrigen Weihnachtsmänner und Christkinder bei ihren Erledigungen gesehen zu haben, konnte am Sonntag staunen, als eine ganze Heerschar rot-weiß gekleideter, teils bärtiger Herren im Eiltempo an ihm vorbeizogen.



Hier die Bildergalerie:



11 Santa Run in der Hauptstadt. Foto: Lex Kleren

Manch einer schien gar noch die letzten Bestellungen am Smartphone entgegenzunehmen, als er beim „Santa Run“ in Limpertsberg mit seinen Kollegen durch den Neuschnee lief. Bei so viel Engagement stehen die Chancen also gut, dass in diesem Jahr alle Geschenke rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegen.