Weihnachtsfaktencheck: Warum Jesus vor Christus geboren wurde

Von Maria bis Herodes, von der Krippe bis zum Weihnachtsbaum: Simone und Claudia Paganini liefern in ihrem neuen Buch einen lesenswerten „Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte“.

Ist Weihnachten eigentlich das wichtigste christliche Fest? Das könnte man glauben: Die Kirchen sind rund um den 24. Dezember voll, die Häuser und Straßen sind mit Lichtern geschmückt, die Familien kommen von weit her zusammen. Doch in Wirklichkeit ist Ostern das höchste Glaubensfest. Mit dem Sterben und der Auferstehung Jesu haben sich schon in den Jahrzehnten danach deutlich mehr Menschen befasst als mit den Ereignissen rund um seine Geburt.

Das spiegelt sich in den wichtigsten christlichen Texten wider: Alle vier Evangelien berichten über Jesu engen Kontakt zu Johannes dem Täufer, berichten über seinen Tod und seine Auferstehung, geben manche Gleichnisse und Wundererzählungen ähnlich wider ...