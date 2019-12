Weihnachten bringt Menschen zusammen - auch in luxemburgischen Klöstern. Ein Blick aufs Fest bei den Franziskanerinnen und den Benediktinern.

Panorama 5 Min.

Weihnachten im Kloster: Feiern in Gemeinschaft

Sarah SCHÖTT Weihnachten bringt Menschen zusammen - auch in luxemburgischen Klöstern. Ein Blick aufs Fest bei den Franziskanerinnen und den Benediktinern.

Schon an der Pforte des Mutterhauses der Franziskanerinnen in der Avenue Gaston Diderich merken Besucher, dass bald Weihnachten ist. Vor einer Figur des heiligen Franziskus steht ein Tannengesteck mit vier Kerzen und einem Stern. Im Eingangsbereich wird ein großer Tannenbaum aufgebaut. Auf den Schränken in den Fluren und Sälen findet sich allerlei Dekoration. Sie weist auf die Botschaft des Weihnachtsfestes hin und schafft eine besinnliche Atmosphäre.

"Es ist uns wichtig, dass nicht nur Geist und Verstand, sondern auch das Gemüt angesprochen werden", erklärt Schwester Dorothe-Maria, die Generaloberin. "Schon der heilige Franz von Assisi wusste darum, als er das Weihnachtsgeschehen mit der Bevölkerung von Greccio in Szene setzte, um besser zu verstehen, was es heißt: Gott – am Wege geboren – ein Kind, ein Mensch wie wir". Für die Generaloberin und ihre Mitschwestern beginnt das Weihnachtsfest nicht erst am 24. Dezember, sondern mit der Adventszeit. "Das ist eine schöne Zeit der Vorbereitung – der Erwartung und Sehnsucht", meint Schwester Gemma.

Auch die Dekoration trägt dazu bei, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Foto: Sarah Schött

Neben der persönlichen Vorbereitung im Gebet gehört dazu auch, die Feier vorzubereiten. Schwester Dorothe-Maria etwa schreibt zusammen mit den Schwestern aus der Leitung einen Weihnachtsbrief, den sie dann persönlich in die Gemeinschaften bringen.

Kranke und Arme nicht vergessen

Am Heiligen Abend beginnen die Schwestern die Christmette mit einer Vorfeier mit meditativen Texten, in denen die Erwartung auf das bevorstehende Ereignis zum Ausdruck kommt. Die Messe selbst feiern sie zusammen mit allen Gläubigen, die mitfeiern wollen. Und auch nach der Eucharistie kapselt sich die Gemeinschaft nicht ab, ganz im Gegenteil: "Wir laden alle, die in der Kapelle sind und sonst vielleicht alleine wären, ein, mit uns zusammen zu sein und eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken", erklärt Schwester Dorothe-Maria. "Letztes Jahr waren auch viele ältere Menschen aus dem benachbarten Altenheim mit dabei", so Schwester Gemma. "Es ist ein Tag der Gemeinschaft, an dem man gerne beieinander ist. Besonders Kranke und Arme werden in dieser Zeit nicht vergessen."

Am ersten Weihnachtstag bleiben die Schwestern in der Gemeinschaft zusammen. "Der erste Feiertag ist für die Familie – und die Gemeinschaft ist in dem Moment unsere Familie. Angehörige und Bekannte sind an den Feiertagen aber herzlich willkommen", erklärt die Generaloberin. Eine der Franziskanerinnen hat am 25. Dezember jedoch eine andere Aufgabe. Schwester Marie Jeanne verbringt den Tag im Namen der Kongregation beim Projekt "Noël de la rue", dem Fest der Begegnung und der Solidarität mit Bedürftigen.

Vor etwa 40 Jahren hat eine Franziskanerin rund 40 Menschen ins Mutterhaus eingeladen und sie beschenkt. Mittlerweile hat sich die Zahl fast verzehnfacht und ein Verein wurde gegründet. Schwester Marie-Jeanne freut sich, dass viele Ehrenamtliche gerne Weihnachten mit diesen Menschen verbringen. "Was uns verbindet, ist das Menschsein – und dieser göttliche Funke, der in jedem Menschen ist." Sie erinnert sich noch ans vergangene Jahr, als einer der Anwesenden zu ihr sagte: "Gelt Schwester, ich bin mehr als das, was man sieht". "Ich habe etwas gespürt von dem Geheimnis des Menschen, von seiner Würde, unabhängig vom Äußeren und von seiner Leistung", so die Schwester.

Die Schwestern machen sich auch gegenseitig kleine Präsente. "Kleinigkeiten. Dinge, von denen man weiß, dass man dem anderen eine Freude damit machen kann", verrät Schwester Gemma. Auf die Frage, ob man Weihnachten überdrüssig werden kann, kommt ein klares Nein. "Ich höre das Evangelium mit den Ohren oder mit dem Erlebnisherz, das ich in diesem Jahr habe. Die Situation der Gemeinschaft, der Kirche, der Welt und auch meine eigene ist jedes Jahr anders. Langweilig wird es nicht – das Evangelium ist nie langweilig", so die Generaloberin.

Von Belair nach Clerf

Die Franziskanerinnen sind natürlich nicht die einzige Ordensgemeinschaft in Luxemburg. In Clerf liegt, auf einer kleinen Anhöhe, die Benediktinerabtei Saint-Maurice. Das Leben der Gemeinschaft richtet sich nach der Regel des Ordensgründers, des heiligen Benedikt. Ihr Tagesablauf ist von festen Gebetszeiten geprägt – sieben am Tag – die auch an Weihnachten eine wichtige Rolle einnehmen. "Weihnachten ist für uns als kontemplative Gemeinschaft natürlich zuerst die Geburt Christus. Für unsere Gemeinschaft ist es ein sehr intensives Fest", so Abt Dom Michel Jorrot.

Am 24. Dezember findet um 17 Uhr ein Gottesdienst statt. Ab 22.15 Uhr wird Heiligabend gefeiert, die eigentliche Christmette beginnt um Mitternacht. Sie dauert etwa eineinhalb Stunden. Danach gibt es für die Mönche aber keine allzu lange Pause. Zum einen geht es am ersten Weihnachtstag bereits um 7.30 und um 10 Uhr mit den nächsten Messen weiter, zum anderen verbringen auch sie den Abend nicht alleine, sondern laden ihre Gäste dazu ein, mit ihnen zu feiern. "Wir schlafen nicht viel in dieser Zeit", meint der Abt schmunzelnd.

Am 25. Dezember findet im Kloster ein festliches Essen statt. "Wir sind auch nicht abstinent, Weihnachten hat da eine sehr menschliche Seite, wie ein Familienfest – mit Bûche de Noël." Auch bei den Benediktinern ist die Gemeinschaft über Weihnachten für gewöhnlich zusammen. "Wir gehen eigentlich nicht weg von hier, es sind für uns ja keine Ferien. Aber natürlich können die Familien der Mitbrüder zu Besuch kommen."

Luxemburger Kirche feiert 2020 Jubiläum "150 Joer Diözes Letzebuerg" Wenn die Luxemburger Post die Kirche mit einer Briefmarke ehrt, steht ein besonderer Anlass bevor. Mit rund 50 Veranstaltungen feiern die Katholiken im Großherzogtum 2020 das runde Jubiläum „150 Joer Diözes Lëtzebuerg“.

Anders als die Franziskanerinnen machen sich die Benediktiner zu Weihnachten keine Geschenke. Denn, auch das ist in der Regel des heiligen Benedikt festgelegt, die Mönche besitzen kein Eigentum. Manchmal kommen aber Menschen von außen und bringen Kleinigkeiten vorbei. Langweilig wird das Weihnachtsfest auch für Dom Michel Jorrot nicht. "Wir lesen ein Evangelium, das wir ein Jahr nicht gehört haben. Und die Brüder möchten dazu beitragen, dass etwas anders ist." So lassen sie sich immer wieder etwa neue Dekorationen einfallen.

Eine kindliche Freude

Dom Michel Jorrot weiß, dass Außenstehende es häufig nicht verstehen, wie die Mönche "in Ruhe und Frieden ein sorgloses Weihnachten feiern können, während anderswo auf der Welt Menschen unter Bomben leiden und in Not sind". Für den Abt geht es jedoch um eine andere Perspektive. An Weihnachten wendet sich die Kirche, und mit ihr die Benediktiner, Jesus zu, der als Kind in der Krippe liegt. "Er war Gott und wurde Mensch, ein kleines Baby im Stroh. Wir sehen an diesem Tag das ganze Elend der Welt, konkretisiert und symbolisiert im Sohn Gottes, der arm geboren wird. Die Mönche sind nicht gleichgültig gegenüber der Not der Welt."

Trotzdem herrscht im Kloster eine weihnachtliche Vorfreude, die nach Ansicht des Abtes auch dazu beiträgt, dass die Leute dort gerne Weihnachten feiern. "Das, was die Leute bei den Mönchen suchen, wenn sie mit uns Weihnachten feiern, ist eine Art innere Kindlichkeit. Sie bemerken, dass die Mönche – in ihrem Alter – Weihnachten wie Kinder feiern. Diese Frische spüren die Menschen."