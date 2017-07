(dpa) - Ein Gericht in Kanada hat zwei Ex-Bischöfe einer Mormonen-Sekte der Polygamie für schuldig befunden. Winston Blackmore (60) soll 24 Frauen geheiratet haben, James Oler (53) fünf, wie der Sender CBC am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf das Oberste Gericht in der westlichen Provinz British Columbia berichtete. Demnach soll Blackmore mehr als 145 Kinder gezeugt haben. Beide Männer sind Angehörige der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS).

Die Vielehe ist in Kanada verboten. Den beiden Männern drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Ein Termin für die Verkündung des Strafmaßes stand zunächst nicht fest.

Angestrebte Verfassungsklage

Beide Männer bekennen sich zur Vielehe. Seine einzige Schuld bestehe darin, seine Religion auszuüben, sagte Blackmore Reportern - „das habe ich nie bestritten.“ Einem Bericht des „Star“ zufolge strebt Blackmores Anwalt, Blair Suffredine, eine Verfassungsklage an. Sein Klient verglich den Fall mit der Situation homosexueller Paare. Auch die Homo-Ehe sei in der Vergangenheit illegal gewesen, sagte Blackmore.

Polygamie bei den Mormonen Die Mehrfachehe (englisch: „plural marriage“), manchmal auch als „himmlische Ehe“ bezeichnet, ist eine Art der Polygamie, die von Joseph Smith, dem Gründer der Religionsgemeinschaft „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ und einigen seiner engsten Vertrauten gelebt wurde. Smith behauptete, ihm sei von Gott aufgetragen worden, mehrere Frauen zu heiraten. Er lebte ab den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts heimlich mit mehreren Frauen und trug einigen führenden Persönlichkeiten seiner Kirche auf, es ihm gleichzutun. Offiziell übernommen wurde die Vielehe aber erst nach Smiths Tod. Smith selbst soll mit 33 Frauen verheiratet gewesen sein, andere Quellen sprechen von 41. Kinder soll er nur mit der ersten, Emma Hale Smith, gezeugt haben. Aufgrund diverser politischer Probleme verbot die "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" 1890 die Vielehe offiziell. Einige fundamentalistische Gruppen praktizieren sie aber noch, zu ihnen gehört die FLDS, der Blackmore und Oler angehören.

Der Fall ist von großer Bedeutung für die Ausübung der Religionsfreiheit in Kanada. Die kanadischen Behörden haben die Sekte bereits seit den 90er Jahren im Visier, konnten aber wegen juristischer Unklarheiten zunächst nicht gegen die Polygamisten vorgehen. Das Gericht klärte 2011, dass das Verbot der Vielehe rechtmäßig sei und nicht mit der Religionsfreiheit im Konflikt stehe.