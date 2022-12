Ein Tanz der Schauspielerin Jenna Ortega (20) aus einer Szene der neuen Netflix-Serie „Wednesday“ hat im Netz für Wirbel gesorgt.

#wednesdaydance: Tanz aus Netflix-Serie geht im Netz viral

(dpa) – Allein auf TikTok wurde die Choreografie unter dem Hashtag #wednesdaydance mehr als 450 Millionen Mal aufgerufen und unzählige Male nachgetanzt.

In der von Netflix und Tim Burton produzierten Mystery-Comedy-Serie „Wednesday“ wird das schaurige Leben der Tochter der Addams Family beleuchtet. Die Serie erschien am 23. November und gilt laut dem Streaminganbieter als eine der erfolgreichsten: Gerade mal fünf Tage nach Erscheinen sollen sie mehr als 50 Millionen Haushalte geschaut haben.

In einem Video-Interview sagte Jenna Ortega, die in der Serie die Rolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family spielt, sie habe sich die Choreografie selbst ausgedacht. Ihre Inspiration holte sich die Schauspielerin aus Videos von Goth-Clubs aus den 80er-Jahren und von der britischen Goth-Rock-Musikerin Siouxsie Sioux, wie sie weiter sagte – „Ich habe ein paar ihrer Moves geklaut“.

Das sieht man: In dem etwas schaurigen Tanz mit vielen steifen Bewegungen hüpft Ortega zwischen den Tanzschritten charakteristisch von links nach rechts. Die gleichen Hüpfer sind im Musikvideo zum Lied „Happy House“ von Siouxsie Sioux’ Band Siouxsie And The Banshees zu sehen.

