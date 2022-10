1995 sorgte die Aufnahme der 7000 Lichtjahre entfernten Formation für Aufsehen. Nun lieferte das James Webb-Teleskop ein noch detaillierteres Bild.

Webb-Teleskop zeigt die „Säulen der Schöpfung“ in neuen Details

(Reuters) - Eines der berühmtesten und ehrfurchtgebietendsten Bilder der modernen Astronomie, die so genannten Säulen der Schöpfung, wurde vom James Webb-Weltraumteleskop mit größerer Tiefe, Klarheit und Farbe neu dargestellt.

Das Bild zeigt eine Formation im etwa 7000 Lichtjahre entfernten Adlernebel, die aus interstellarer Materie besteht und sich über vier Lichtjahre in den Weltraum erstreckt. In den langsam erodierenden Säulen bilden sich Protosterne, was dem Bild den Namen „Säulen der Schöpfung“ einbrachte.

Die neue Ansicht der Formation, die erstmals 1995 vom Hubble Space-Teleskop aufgenommen wurde, wurde am Mittwoch von der NASA vorgestellt.

