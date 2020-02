Nicolas Boscher vom Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) forscht an alternativen Möglichkeiten der Wasserstoffproduktion.

Panorama 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Wasserstoffforschung: "Porphyrine sind fast schon magisch"

Sarah SCHÖTT Nicolas Boscher vom Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) forscht an alternativen Möglichkeiten der Wasserstoffproduktion.

Wasserstoff spielt etwa für den Antrieb von Autos eine immer größere Rolle. Wie man ihn herstellen kann, damit beschäftigt sich Dr. Nicolas Boscher (39), Projektleiter am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Für seine Forschungen hat er kürzlich eine Förderung des Europäischen Forschungsrates (ERC) erhalten. Im Interview spricht der Wissenschaftler darüber, wie wir zukünftig Wasserstoff auf saubere Art und Weise produzieren könnten. Nicolas Boscher, Sie forschen an einem Projekt zum Thema Wasserstoff ...