Kleine Plagegeister machen wieder Jagd auf Süßes – und fahren mitunter ihre Stacheln aus. Das können Sie nach einem Insektenstich tun.

Erste-Hilfe-Tipps

Was hilft nach einem Wespenstich?

Leckere Obstkuchen, süße Getränke, Alkohol oder Grillfleisch locken auch unerwünschte Gäste – häufig Wespen und Bienen – in den Garten und auf die Terrasse. Süßes in klebrigen Kinderhänden oder im Glas wird daher schnell zur Gefahr.

von Stephanie Hildebrand

Wenn Wespen oder Bienen zustechen, ist der Stich zunächst einmal schmerzhaft. An der Einstichstelle bilden sich juckende Rötungen und Schwellungen. Dann ist schnelle Hilfe angesagt.

Apothekerin und Bienenfreundin Silvia Jaeger rät zu drei schnellen Erstmaßnahmen: „Bei Bienenstich erst den Stachel entfernen, dann kühlen und direkt abschwellende Mittel auftragen oder einnehmen.“

Beim Entfernen des Stachels ist es wichtig, dass sich das Insektengift nicht in der Haut verteilen kann. Vom Aussaugen der Stichstelle ist jedoch eher abzuraten. Am besten lässt sich der Stachel mit einer Pinzette oder einer Insektengiftpumpe entfernen.

Kühlung und Medizin

Kühlende Umschläge oder die ätherischen Öle einer gehackten Zwiebel bringen erste Linderung. Wer lieber zu Hilfsmitteln aus der Apotheke greift, kann Gels gegen den Juckreiz oder ätherische Öle – zum Beispiel Teebaum, Pfefferminz oder Lavendelöl – auftragen. Lavendelöl hat den Vorteil, dass es auch beruhigend wirkt. Diese Öle gibt es mittlerweile auch als Roll’on für die Handtasche.

Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Insektengift. Wenn sich die Schwellung auf die Umgebung des Stichs beschränkt, kann man ein Antihistaminikum zum Abbau des Insektengifts einnehmen. Eine Creme mit Kortison wirkt gegen den Juckreiz. Wer sich lieber auf homöopathische Mittel verlässt, nimmt Apis Mellifica (Bienengift) und eine entzündungshemmende Arnikacreme. Wenn jedoch zusätzlich auch die Schleimhäute anschwellen, sollte man sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei Wespenstichen besteht zusätzlich eine Entzündungsgefahr, da die Tiere Keime in die Wunde tragen können. Verstärkt sich die Rötung sollte man unbedingt zum Arzt gehen, der Antibiotika verschreiben kann.

„Egal welche Mittel man zur Verfügung hat, je schneller man reagiert, umso besser“, rät die Apothekerin Silvia Jaeger. „Und je stärker der Juckreiz ist, umso höher sollte die Dosis sein. Der Organismus braucht einige Tage, um das Insektengift abzubauen.“

Will man auf Medizin und Hausmittel verzichten will, kann man auch einen elektrischen Wärmestift anwenden. Die Proteine im Insektengift werden durch Wärme über 40 Grad zersetzt. „Aber die Hitze kann auch ein wenig schmerzen.“

Vorbeugen ist besser

Bienen reagieren im Allgemeinen nicht so aggressiv wie Wespen. Sie stechen nur aus Notwehr, etwa wenn man sie beim Trinken aus dem Teich oder einem Planschbecken stört und sie sich bedroht fühlen. In seltenen Fällen gibt es aggressive Bienenvölker. Diese können von Imkern ausgerottet werden. Wer Bienen in der Nähe hat, braucht meist nicht zu befürchten, von Wespen angegriffen zu werden.

Wer von Wespen angegriffen wird, sollte schnellstmöglich das Weite suchen und sich von den Lebensmitteln entfernen, bis sich auch bei der letzten Wespe „herumgesprochen“ hat, dass es nichts mehr zu holen gibt.

Wespennester findet man überall, wo es warm ist und wo sich die Tiere ungestört fühlen, unter Terrassenbohlen, in Rollladenkästen und in Erdlöchern. Wird man regelmäßig von Wespen bedroht, sollte man sich auf die Suche nach dem Nest in der Nähe machen und die Feuerwehr alarmieren, die sich um die Beseitigung kümmert.

Auf natürlichem Wege lassen sich Wespen durch verschiedene Duftstoffe vertreiben. Helfen sollen aufgeschnittene Knoblauchzehen, Salmiak, mit Nelken gespickte Zitronenhälften, Kaffee oder Weihrauch.

Dieser Artikel erschien erstmals am 2. Juli 2016.

