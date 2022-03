Gerade für Schauspieler eine wirklich schlimme Krankheit: Aphasie ist der teilweise oder volle Verlust des Kommunikationsvermögens.

Karriereende

Was bedeutet Bruce Willis' Diagnose Aphasie?

Tom RÜDELL

Die Nachricht ließ am Mittwochabend aufhorchen: Hollywood-Star Bruce Willis (67) beendet seine Karriere, weil bei ihm eine Aphasie diagnostiziert worden sei, so Willis' Familie auf Instagram. Weiter heißt es in dem Statement seiner Familie, seine kognitiven Fähigkeiten seien bereits beeinträchtigt. Was genau heißt das?

Sprachlosigkeit

Aphasie kommt vom griechischen „aphasia“ und bedeutet wörtlich „Sprachlosigkeit“. Das bedeutet, Betroffene verlieren in unterschiedlicher Ausprägung die Fähigkeit zu lesen, zu schreiben oder zu sprechen.

Die häufigste Ursache einer Aphasie ist ein Schlaganfall oder ein Hirntrauma durch einen Unfall - im Ergebnis eine Schädigung der dominanten Großhirnhälfte eines Menschen, meistens der linken. Aphasien können aber auch schleichend entstehen, zum Beispiel durch einen Tumor oder durch Demenz. Willis' Familie teilte die Ursache für seine Aphasie nicht mit.

Bruce Willis beendet seine Karriere Als Action-Held wurde Bruce Willis berühmt, jetzt hört der Hollywood-Star überraschend auf – aus gesundheitlichen Gründen.

Betroffene verlieren zwar ihre Fähigkeit zu kommunizieren, behalten aber ihr vorher erworbenes Wissen und im Regelfall auch ihr Denkvermögen. Gerade für Schauspieler ist aber der Verlust der Sprache eine massive Einschränkung. Ein ähnliches, sehr prominentes Beispiel ist der britische Komiker Terry Jones, bekannt durch seine Arbeit mit Monty Python, der 2020 im Alter von 77 Jahren starb. Jones litt an einer seltenen Form von Demenz, die sein Sprachvermögen massiv beeinträchtigte.

