Warum ist Ivana Trump auf dem Golfplatz begraben?

Tom RÜDELL Die letzte Ruhestätte der Ex-Frau des Ex-Präsidenten sorgt für Spekulationen. Die Wahl des Ortes ist möglicherweise finanziell motiviert.

Am 14. Juli starb Ivana Trump, erste Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und Mutter seiner Kinder Don jr, Ivanka und Eric. Sie wurde 73 Jahre alt. Bilder von einem Leichenzug zur Trauerfeier in einer New Yorker Kirche machten über die Fotoagenturen die Runde in den Medien.

Familie und Freunde erweisen Ivana Trump die letzte Ehre Die Ex-Gattin von Donald Trump war in der vergangenen Woche in ihrem in Manhattan nahe dem Central Park gelegenen Haus gestorben.

Nach Angaben mehrerer Medien folgte nach der Trauerfeier ein Begräbnis an einem bizarr anmutenden Ort: Ivana Trump ist offensichtlich auf dem Golfplatz Bedminster in New Jersey beerdigt, der ihrem Ex-Mann gehört. Den Ort könnte Trump gewählt haben, um Steuern zu sparen. Friedhöfe sind nach den Steuergesetzen des Staates New Jersey von einer ganzen Reihe von Abgaben befreit: Grundsteuern, Vermögenssteuern, Gewerbesteuern, Umsatzsteuern, Einkommensteuern und Erbschaftssteuern fallen nicht an, wenn man eine „Cemetery Company“ betreibt.

Diese Spekulation angestoßen hatte die Soziologin Brooke Harrington, die Gerüchten nachgehen wollte, dass Ivana Trump aus steuerlichen Gründen auf dem Golfplatz ihre letzte Ruhe gefunden habe. Auf Twitter postete sie ein Foto der spartanisch anmutenden Grabstätte neben einem Auszug aus dem Steuergesetz von New Jersey.

Aus dem luftleeren Raum kommen weder die Gerüchte noch Harringtons Recherche: Bereits 2007 soll Trump darüber nachgedacht haben, auf dem Gelände des Trump National Golf Club Bedminster einen Friedhof errichten zu lassen - mit einem Mausoleum für die Familie. Zehn Grabstätten wurden ihm 2014 genehmigt, berichtet die Washington Post im Jahr 2017 - und erwähnt in dem Artikel auch bereits eine mögliche Steuererleichterung.



