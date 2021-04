Auf der Suche nach Arbeit siedelten tausende Portugiesen in den vergangenen Jahren nach Luxemburg über. Doch der Trend kehrt sich nun um.

Warum immer mehr Portugiesen Luxemburg verlassen

(LW) - Schon seit Jahrzehnten zieht der Arbeitsmarkt in Luxemburg Einwanderer aus Portugal an. Besonders infolge der Eurokrise ab dem Jahr 2010 kehrten viele Portugiesen ihrer Heimat den Rücken zu und wanderten ins Großherzogtum aus. Anfang 2017 wohnten 96.779 portugiesische Staatsbürger zwischen Weiswampach und Düdelingen – ein Allzeithöchtswert.

Doch seitdem scheint sich der Trend immer mehr umzukehren, wie die Wochenzeitung „Contacto“ in einer Reportage über portugiesische Auswanderer aus Luxemburg berichtet.

Cátia Maia Loureiro ging im Alter von 14 Jahren nach Luxemburg, träumte aber immer davon, zurückzukehren. Foto: Rodrigo Cabrita/Contacto

Im August des Vorjahres beschloss Cátia Maia Loureiro, Luxemburg nach 26 Jahren Aufenthalt endgültig „Adeus“ zu sagen. Auch ihre beiden Töchter im Alter von zwölf und vier Jahren nahm sie mit in ihr Heimatland Portugal. Ehemann Bruno Guerra bleibt vorerst noch hier, aber auch er will so bald es geht zu seiner Familie stoßen. Laut dem Geschäftsmann hätten sich die Rollen beider Länder gewandelt. „Portugal ist nunmehr das Land der Möglichkeiten.“ Es gebe immer mehr Portugiesen, die zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Die Atouts des Heimatlandes

„Portugal hat momentan eine höhere Lebensqualität als Luxemburg. Klar, die Gehälter sind niedriger, aber für jene, die den Mindestlohn verdienen, verschlimmert sich die Situation in Luxemburg immer mehr. Wohnen und Lebensmittel verteuern sich“, sagt Bruno Guerra. Unter dem Strich lebe es sich in Portugal besser, meint der Familienvater – und das naheliegende Meer ist als Atout nicht zu unterschätzen, ebenso wie die Nähe zu Verwandten.

Helena Girão, 37, und Pedro Rodrigues, 40, lebten fünf Jahre in Luxemburg. Sie hatten stets vor, im Sommer 2020 wieder nach Portugal zurückzukehren. Dann wäre ihr ältester Sohn Eduardo, 10, mit der Grundschule fertig und könnte einen neuen Schulzyklus beginnen. „Es wurde Zeit zurückzukehren, damit unsere Kinder hier in die Schule gehen können“, erklärt die Portugiesin.



Als sie nach Luxemburg zogen, setzte Pedro Rodrigues seinen Beruf als Elektriker fort und Helena blieb für sechs Monate zu Hause. Sie fand schließlich eine Stelle als Filialleiterin und wechselte dann in ein Finanzinstitut, wo sie bis zum Schluss tätig war.

Der 10-jährige Eduardo wünscht sich, dass Portugal und Luxemburg Nachbarstaaten wären – dann könnte er alle seine Freunde besuchen. Foto: Rodrigo Cabrita/Contacto

Vom ersten Jahr in Luxemburg an besuchte ihr Sohn den Unterricht an der portugiesischen Schule, „um die portugiesische Sprache weiter zu lernen, damit er vorbereitet ist, wenn wir hierher zurückkommen“, betont Helena Girão und gibt „allen Eltern den gleichen Rat“, die darüber nachdenken, nach Luxemburg auszuwandern.

„Unser Ziel war es, ein neues Leben anzufangen und unsere Situation zu verbessern, für ein paar Jahre wegzugehen und dann zurückzukehren. In diesen Jahren investierten wir in Immobilien in Portugal und nutzten die Zeit in Luxemburg, um viel herumzureisen und andere Länder kennenzulernen“, erklärt Helena.

Als Luísa Alberto nach Portugal zurückkehrte, meldete sie sich beim Arbeitsamt an und begann wieder mit der Jobsuche. Das Ehepaar, für das sie schon in Luxemburg gearbeitet hatte, stellte sie erneut ein. Foto: Rodrigo Cabrita/Contacto

Luísa Alberto ist im Juni vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie nach Lissabon zurückgekehrt. In Luxemburg kümmerte sich Luísa um die vier Töchter eines portugiesischen Ehepaares. Doch als die Epidemie ausbrach, beschloss das Paar, nach Lissabon zurückzukehren. Luísa war plötzlich arbeitslos und hielt sich als Putzfrau über Wasser. Doch ihr prekärer Arbeitsvertrag wurde nicht verlängert und sie stand erneut ohne Job da.



Während sie auf eine neue Chance auf dem Jobmarkt wartete, lebte Luísa von Arbeitslosengeld, aber das reichte kaum aus, um ihr Zimmer in Strassen zu bezahlen und ihre täglichen Rechnungen zu begleichen. „Ich habe 600 Euro für das Zimmer bezahlt“ – und was übrig blieb, „war sehr wenig. Es war schwierig, alle Ausgaben zu decken.“ Mit wenig Aussicht, einen Job zu finden, der ihr ein „anständiges Leben“ in Luxemburg ermöglichen würde, beschloss Luísa, dass es Zeit war, nach Hause zurückzukehren.

Es hat sich nicht gelohnt, in Luxemburg zu sein. Ich war arbeitslos und hatte dort keine Perspektive.

Wie Luísa Alberto zwang Corona auch den 37-jährigen Filipe S., früher als erwartet nach Hause zurückzukehren. Der Portugiese lebte seit vier Jahren in Luxemburg, allein in einem gemieteten Zimmer. „Ich war dreieinhalb Jahre in der gleichen Firma, aber wegen der Pandemie wurde ich entlassen. Also nahm ich einen Job als Zeitarbeiter an. Ich arbeitete acht Tage hier, 15 Tage dort, immer ohne zu wissen, was der morgige Tag bringen würde, ob ich einen Job haben würde oder nicht“, sagt Filipe.

In den letzten Monaten war er nicht mehr in der Lage, seiner Familie Geld zu schicken, er verdiente sehr wenig und „das Geld reichte nur noch für seine Unterkunft und das Essen“. „Ich konnte es nicht mehr ertragen und es gab keine Aussicht auf eine Verbesserung der Situation. Ich beschloss zu gehen. Und ich bereue es nicht im Geringsten“, sagt Filipe. „Es hat sich nicht gelohnt, in Luxemburg zu sein. Ich war arbeitslos und hatte dort keine Perspektive. In Portugal verdienen wir weniger, aber ich bin bei meiner Familie, ich sehe die Mädchen aufwachsen und mit dem, was ich verdiene, auch wenn es weniger ist, habe ich ein besseres Leben.“

