Warum hat Thunberg so viele Nachahmer in Belgien?

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist von den globalen Ausmaßen der von ihr inspirierten Schülerproteste überrascht worden.

(dpa) - „So viel Aufmerksamkeit habe ich nicht erwartet. Das ist ganz schön groß geworden“, sagte die 16 Jahre alte Schülerin der Deutschen Presse-Agentur in Stockholm.



Warum ihr Protest für mehr Klimaschutz ausgerechnet in Belgien und auch in Deutschland so viele Nachahmer gefunden habe, darauf habe sie keine Antwort. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das hier gerade unter Jugendlichen in Belgien, Deutschland, Australien und Kanada so groß geworden ist.“

Seit vergangenem August demonstriert Thunberg vor dem Reichstag in Stockholm dafür, dass Schweden stärker gegen seinen CO2-Ausstoß vorgeht und seine Bekenntnisse zum Klimaabkommen von Paris einhält. Die Aktion fand weltweit Mitstreiter, die ebenfalls für mehr Klimaschutz demonstrieren.

In Belgien waren vergangene Woche am Donnerstag rund 30 000 Schüler auf die Straße gegangen, am Sonntag zuvor waren es sogar 70 000 Demonstranten. In vielen anderen Ländern wird immer freitags demonstriert.